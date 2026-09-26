Regional Amateur: El Gato y Atlético Neuquén van por el pase a la siguiente instancia

Una victoria ante Belgrano provocará la clasificación de Atlético Paraná a los playoffs del Regional Amateur. El Pingüi necesita sumar ante Don Bosco.

Atlético Paraná recibirá esta tarde a Belgrano en uno de los encuentros correspondiente a la quinta fecha del Torneo Regional Amateur. Este juego se disputará a partir de las 15 en el estadio Pedro Mutio bajo el arbitraje de Maximiliano Durand.

Cuando restan dos jornadas para el cierre de la Primera Fase el Gato se ubica en el segundo escalón de las posiciones de la Zona 5 de la Región Litoral Sur con 8 unidades. Por su parte, el Mondonguero se ubica en el último escalón con un punto.

El Rojiblanco intentará capitalizar la localía para edificar la victoria que necesita para inscribir su nombre en la siguiente instancia del certamen organizado por el Consejo Federal. Belgrano, por su parte, no tiene posibilidades matemáticas de acceder a los playoffs. De esta manera jugará para cumplir con el calendario, pero a la vez buscará conquistar una nueva edición del clásico más añejo del fútbol de la capital entrerriana.

Atlético Neuquén, por el pase en la Avenida

Por este mismo sector, Don Bosco y Atlético Neuquén se enfrentarán a partir de las 16 en el estadio Carlos Federik bajo el arbitraje de Ramiro Nadalín. El Salesiano deberá conquistar el triunfo para llegar al último capítulo con chances de clasificación. Otro resultado marcará la clasificación del Pingüi.