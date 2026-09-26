Mariano Werner con el uno en el regreso a Balcarce

Mariano Werner se quedó con la pole position en la vuelta del automovilismo a Balcarce. El Gurí, de invitado, quedó 10° en las TC Pick Up.

Mariano Werner (Foton) ganó la clasificación del TC Pick Up en el autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce, donde se está disputando la 8ª fecha e inicio de la Copa de Oro. El piloto de Paraná marcó un tiempo de 1’39”866/1000 y superó por 943/1000 a su escolta, Diego Azar (Toyota Hilux). Por su parte, Agustín Canapino (Chevrolet S10) cerró el top3 en este parcial.

En el regreso al automovilismo, Omar Martínez se ubicó en el 10° lugar. El Gurí ingresó al último corte clasificatoria, pero no pudo redondear un giro veloz ya que se fue afuera en la curva uno.

Con el Gurí y Mariano Werner se reestrena el autódromo de Balcarce

Otto Fristler, Marco Dianda, Diego Ciantini, Hernán Palazzo, Lucas Valle, Santiago Mangoni y Omar Martínez fueron los pilotos que completaron las 10 primeras posiciones en el reentré del autódromo ubicado en el cerro La Barrosa y con mucha historia en el Turismo Carretera.

La palabra de Mariano Werner

“Terminé la vuelta y miraba los tiempos, este autódromo es muy especial para todos. Es lindo disfrutarlo y que la gente lo disfrute. Pegamos un salto de calidad para la clasificación porque en los entrenamientos no estábamos bien”, comentó Werner.

Cabe destacar que este domingo se realizarán las dos series, a las 11.35 y 12 a un total de 5 vueltas cada una. En tanto que la carrera final a 20 giros se largará desde las 14.10.