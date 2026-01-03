Reeditan la Paraná-Santa Fe tras casi 40 años

Con un recorrido de 33 km y la organización de Andrés Solioz y Diego Degano, la prueba promete un desafío único. Será 7 de febrero con salida desde Paraná.

El calendario deportivo de 2026 sumará un desafío de enorme jerarquía para los amantes de las aguas abiertas. Luego de casi cuatro décadas de ausencia, se relanzará el Maratón Acuático Paraná-Santa Fe, una competencia emblemática que unirá nuevamente a dos capitales provinciales a través del río Paraná y sus afluentes.

La prueba se disputará el sábado 7 de febrero desde las 11, con un recorrido aproximado de 33 kilómetros, y contará con modalidades individuales y por equipos, lo que amplía la convocatoria tanto para nadadores experimentados como para quienes buscan afrontar el desafío de manera estratégica y compartida.

La organización está a cargo de dos referentes indiscutidos de la disciplina: el paranaense Andrés Solioz y el santafesino Diego Degano, ambos exnadadores de trayectoria internacional y actualmente vinculados a la organización de importantes eventos de aguas abiertas en la región.

La última edición del maratón Paraná–Santa Fe se realizó en 1988, cuando Diego Degano fue protagonista al quedarse con la victoria tras completar el recorrido en un tiempo cercano a 4 horas y 27 minutos. Desde entonces, la competencia quedó en la historia grande del deporte regional, sin volver a reeditarse… hasta ahora.

“Se viene un nuevo desafío, un 2026 con propuestas nuevas, proyectos nuevos y con muchas ganas de volver a un maratón histórico que hace casi 40 años que no se hacía. Junto con Diego Degano vamos a hacer nuevamente la Paraná–Santa Fe”, expresó Solioz, entusiasmado por el regreso de una prueba emblemática.

Solioz y Degano coincidieron en que la iniciativa surge de la experiencia acumulada a lo largo de sus carreras deportivas y organizativas. Actualmente, Solioz organiza pruebas de aguas abiertas en Paraná, mientras que Degano es una de las figuras centrales en la organización de la tradicional Santa Fe–Coronda, tanto en su versión profesional como amateur.

“Somos exnadadores, y siempre decimos que es una prueba pensada por nadadores para nadadores. Creemos que ahí está el plus: poner toda nuestra experiencia para lograr un evento de jerarquía y brindarles lo mejor a los participantes”, señaló Solioz.

El circuito previsto ofrece una experiencia única por la diversidad de escenarios naturales. Si bien aún resta definir el punto exacto de largada —que podría ser Puerto Barrancas o el Club Náutico—, el trazado ya está delineado.

Desde Paraná, los nadadores cruzarán el río y avanzarán en paralelo a la Ruta Nacional 168, ingresando luego al arroyo Tiradero, un sitio cargado de historia donde antiguamente operaban las balsas. Posteriormente, el recorrido continúa hacia el río Colastiné, donde se girará hacia la izquierda para buscar el canal de Derivación, que conduce a la zona de Alto Verde.

Ese tramo será uno de los más exigentes, ya que los nadadores deberán enfrentar algunos metros de corriente en contra antes de girar en una boya y encarar el tramo final hacia el punto de llegada, ubicado en Puerto Marinas, frente al shopping de la ciudad de Santa Fe.

“La prueba tiene la inmensidad del río Paraná, el arroyo Tiradero, el canal de Derivación y el Colastiné. Son escenarios distintos, con corrientes y sensaciones diferentes, que hacen al recorrido muy atractivo”, destacó Solioz.

El maratón podrá realizarse de manera individual o por equipos de dos nadadores, en categorías masculina, femenina y mixta. Esta última opción introduce un componente táctico clave.

En la modalidad por equipos, cada nadador deberá completar inicialmente una hora de nado, alternándose, y luego realizar relevos de media hora hasta llegar a la placa final de toque. “Eso obliga a planificar quién larga primero, quién sigue, cómo administrar energías y cómo adaptarse a la corriente. Tiene muchos condimentos que la hacen muy atractiva”, explicó el organizador.

La organización ya trabaja en los aspectos logísticos y de seguridad, con reuniones previstas con Prefectura Naval Argentina, tanto de Paraná como de Santa Fe, además del equipo de guardavidas que acompañará la prueba.

“Hay que tomar todos los recaudos necesarios para que el cruce se realice con total seguridad. Es una prioridad para nosotros”, remarcó Solioz.

Además del desafío deportivo, el maratón Paraná-Santa Fe tendrá una característica distintiva: será la única competencia de aguas abiertas que une dos provincias y dos capitales en una misma prueba.