Dakar 2026: en el Prólogo de Motos, Benavides se colocó 4°

Con la KTM, el salteño quedó relegado por Brabec (Honda) que interrumpió la seguidilla de la marca, encabezada por Canet en el arranque del Dakar.

3 de enero 2026 · 18:07hs
En la categoría Motos

En la categoría Motos, el gran destacado fue Luciano Benavides, quien cerró el Prólogo  del Dakar en la cuarta posición,

La 48ª edición del Rally Raid Dakar dio inicio en Arabia Saudí con el Prólogo (prueba de 22 kilómetros en Yambu) y el español Edgar Canet (KTM) se impuso tras un tiempo de 11:31.9, y se convirtió en el ganador más joven de la historia del Dakar de motos, con 20 años. Aventajó a su compañero de equipo, el austriaco Daniel Sanders (KTM) en 2seg y al norteamericano Ricky Brabec (Honda) en casi 5seg.

Gran primer paso para el salteño Luciano Benavides (KTM), que se colocó cuarto en esta primera tanda cronometrada, a 11 segundos del tiempo de Canet. Así, el argentino comienza mejor que el Dakar pasado, donde había sido séptimo en el prólogo.

El shakedown previo al Dakar 2026 mostró las primeras imágenes de los vehículos en el desierto.

Arranca el Rally Dakar 2026: etapas, recorridos y todo lo que hay que saber de la carrera más extrema

Los cordobeses Valentina Pertegarini y Nicolás Cavigliasso van por un nuevo triunfo en la carrera más difícil del mundo.

Los argentinos van por un nuevo desafío en el Dakar

Por su parte, Leonardo Cola terminó en el escalón 67º tras un tiempo de 15:06.7 y Santiago Rostan 72°, tras marcar 15:23.4.

