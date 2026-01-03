La 48ª edición del Rally Raid Dakar dio inicio en Arabia Saudí con el Prólogo (prueba de 22 kilómetros en Yambu) y el español Edgar Canet (KTM) se impuso tras un tiempo de 11:31.9, y se convirtió en el ganador más joven de la historia del Dakar de motos, con 20 años. Aventajó a su compañero de equipo, el austriaco Daniel Sanders (KTM) en 2seg y al norteamericano Ricky Brabec (Honda) en casi 5seg.
Dakar 2026: en el Prólogo de Motos, Benavides se colocó 4°
Con la KTM, el salteño quedó relegado por Brabec (Honda) que interrumpió la seguidilla de la marca, encabezada por Canet en el arranque del Dakar.
Gran primer paso para el salteño Luciano Benavides (KTM), que se colocó cuarto en esta primera tanda cronometrada, a 11 segundos del tiempo de Canet. Así, el argentino comienza mejor que el Dakar pasado, donde había sido séptimo en el prólogo.
Por su parte, Leonardo Cola terminó en el escalón 67º tras un tiempo de 15:06.7 y Santiago Rostan 72°, tras marcar 15:23.4.