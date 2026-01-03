Dakar 2026: en el Prólogo de Motos, Benavides se colocó 4°

Con la KTM, el salteño quedó relegado por Brabec (Honda) que interrumpió la seguidilla de la marca, encabezada por Canet en el arranque del Dakar.

En la categoría Motos, el gran destacado fue Luciano Benavides , quien cerró el Prólogo del Dakar en la cuarta posición,

La 48ª edición del Rally Raid Dakar dio inicio en Arabia Saudí con el Prólogo (prueba de 22 kilómetros en Yambu) y el español Edgar Canet (KTM) se impuso tras un tiempo de 11:31.9, y se convirtió en el ganador más joven de la historia del Dakar de motos, con 20 años. Aventajó a su compañero de equipo, el austriaco Daniel Sanders (KTM) en 2seg y al norteamericano Ricky Brabec (Honda) en casi 5seg.