El Concejo Deliberante de Paraná acompañó el acuerdo para reducir el costo de la factura eléctrica

El Concejo Deliberante sancionó una ordenanza que reduce la alícuota en la energía eléctrica, a partir de las facturas emitidas desde el 1° de enero.

31 de diciembre 2025 · 11:28hs
Las y los ediles que integran el Concejo Deliberante de Paraná sancionaron por unanimidad una ordenanza mediante la cual se reduce, a partir de las facturaciones emitidas desde el 1° de enero de 2026, la alícuota por Contribución Única Municipal para los Servicios Públicos de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica

Durante la segunda sesión extraordinaria de este año, las y los ediles que integran la legislatura paranaense sancionaron por unanimidad una ordenanza mediante la cual se reduce, a partir de las facturaciones emitidas desde el 1° de enero de 2026, la alícuota por Contribución Única Municipal para los Servicios Públicos de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica, alineando la normativa municipal con el acuerdo realizado entre el Gobierno de la provincia de Entre Ríos y los municipios, para definir políticas públicas que brinden acompañamiento y alivio a la sociedad.

Boleta de luz

“Para que se entienda, los vecinos y vecinas de la ciudad cuando pagan la boleta de la luz, ven dos ítems: uno que es la Tasa de Alumbrado Público, que ya la redujimos cuando votamos la Tributaria hace algunas semanas. Y la Contribución Municipal que, producto de un trabajo coordinado entre provincia y más de 60 municipios, se consensuó reducirla del 8 al 6 por ciento”, explicó el presidente del Concejo Deliberante de Paraná, David Cáceres.

Y agregó: “El sujeto obligado a pagar esta contribución municipal es la empresa que provee la energía, en este caso Enersa. Pero, incluso así, trabajando con provincia, con la empresa y los municipios se logró este acuerdo que va a hacer que se alivie un poco la carga de nuestros vecinos y vecinas de la ciudad cuando vayan a pagar la boleta de la luz”.

Consumo

“También quiero destacar que esta disminución es posible gracias a que venimos trabajando en lo que es el programa Paraná 100% LED, que permite que ahorremos en energía, pero también tenemos la previsibilidad que este año se termine la construcción del Parque Fotovoltaico, posibilitando que Paraná genere energía, que se estima que lo que vamos a producir es lo que consume prácticamente la ciudad en alumbrado público”, señaló.

Respecto a lo que fue el año en materia legislativa, Cáceres resaltó que “a pesar del contexto complejo, en términos económicos, sociales y políticos, el Concejo Deliberante de Paraná ha sido un ejemplo de convivencia ciudadana y política”.

“Quiero agradecerles a los vecinos, porque gracias a la confianza de ellos, que pagan sus tasas, podemos llevar adelante esta gestión con fondos municipales solamente, y con un presupuesto austero, pero también responsable y eficiente, que nos permite seguir prestando servicios de calidad y planificar obras estratégicas para la ciudad”, valoró.

