El día que Nicolás Maduro llegó a Paraná y encabezó una caravana

Hace casi doce años Nicolás Maduro visitó Paraná para la Cumbre del Mercosur. Hoy fue capturado en Venezuela por Estados Unidos.

3 de enero 2026 · 17:22hs
La reciente captura de Nicolás Maduro a manos de Estados Unidos, generó diferentes reacciones en todo el mundo, abriendo interrogantes sobre el futuro de Venezuela y la región. También provocaron recuerdos sobre diferentes momentos del cuestionado líder bolivariano. Uno de esos recuerdos involucra a la provincia, ya que Maduro visitó la provincia hace casi 12 años. Concretamente, fue para participar de la Cumbre del Mercosur. Su llegada fue el 17 de diciembre de 2014. En aquella ocasión, fue recibido en el aeropuerto local por el entonces gobernador Sergio Urribarri, por José Cáceres, quien era vicegobernador de la provincia, y por Blanca Osuna, quien era intendenta de la capital entrerriana.

De aquel encuentro regional también participaron Cristina Kirchner, José Mujica (Uruguay, hoy fallecido); Horacio Cartés (Paraguay); Dilma Rouseff (Brasil), Evo Morales (Bolivia).

Durante su visita, Maduro encabezó una caravana por la ciudad conduciendo un vehículo propio, y pronunció un discurso en el aeropuerto en el que destacó la importancia de los bloques regionales de integración: “El Mercosur es nuestro espacio vital. No podemos fallar a los pueblos del Mercosur, Unasur y el Alba, debemos poner toda la voluntad. O lo hacemos ahora y nosotros, o no lo hace nadie”, señaló.

En aquel discurso, el mandatario venezolano también recordó la conmemoración de los diez años del ALBA y la incorporación de nuevos miembros al bloque: “Ha surgido la propuesta ya aprobada de una gran zona económica de desarrollo común compartido entre Petrocaribe, Mercosur, Alba. Se trata de 22 Estados. Tenemos que hacer el esfuerzo supremo porque es el espacio estratégico vital… para enfrentar los problemas financieros que tenemos los países, para enfrentar la integración de las cadenas productivas y procesos de reindustrialización, de adecuación tecnológica, de construcción de un mercado verdadero, justo, equilibrado, amplio, diverso. Estamos en nuestra área vital”.

Más de una década después, Nicolás Maduro fue capturado en una operación militar liderada por Estados Unidos en Venezuela, generando reacciones encontradas a nivel internacional. Mientras algunos gobiernos y analistas calificaron la acción como un avance en la lucha contra la corrupción y la dictadura, otros criticaron la medida por considerar que se trata de una intervención que vulnera la soberanía de Venezuela.

La visita a Paraná quedó marcada como un momento histórico de la política regional y de la relación de Maduro con el Mercosur y los bloques latinoamericanos de ese momento. “Hace tres días estuvimos conmemorando los diez años del ALBA, con dos nuevas incorporaciones, un bloque integral que ha puesto lo social adelante, además de la salud, la educación, la vida, la vista de los pobres de la tierra, los trabajadores. Ha surgido la propuesta ya aprobada de una gran zona económica de desarrollo común compartido entre Petrocaribe, Mercosur, Alba. Se trata de 22 Estados”, dijo entonces.

“Tenemos que hacer el esfuerzo supremo porque es el espacio estratégico vital, con lo que se puede hacer de verdad la nueva historia del nuevo mundo. Con la experiencia que se tiene de 20 años en el proceso de integración económica y asumiendo las tareas de hoy, constituir una gran zona económica para enfrentar los problemas financieros que tenemos los países, para enfrentar la integración de las cadenas productivas y procesos de reindustrialización, de adecuación tecnológica, de construcción de un mercado verdadero, justo, equilibrado, amplio, diverso. Estamos en nuestra área vital”, afirmó en aquel entonces.

Tras pronunciar su discurso, se subió a un vehículo y lo condujo, integrando una caravana desde el Aeropuerto local por las calles de Paraná.

