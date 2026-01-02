Tragedia vial en la ruta 136: dieron a conocer la identidad de la mujer fallecida

Un siniestro vial con consecuencias fatales se registró en la Ruta 136, en la frontera con Uruguay. El estado de salud de la mujer embarazada

Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas en un siniestro vial registrado durante la mañana de este viernes en la Ruta Internacional 136. El trágico accidente ocurrió a la altura del kilómetro 28, en el tramo que une Gualeguaychú con Fray Bentos, y motivó un amplio operativo de emergencia en la zona. El choque involucró a dos vehículos cuyos conductores fallecieron como consecuencia del impacto. Las víctimas fatales fueron identificadas como una mujer de nacionalidad uruguaya y un hombre oriundo de la ciudad de Rosario.

Según indicaron a UNO fuentes policiales, la mujer fue identificada como Alicia Carina Bruno Ottonelli, de 48 años de edad. Aún se desconoce la identidad del hombre fallecido.

accidente ruta 136

En tanto desde el Hospital Centenario de Gualeguaychú informaron que la mujer embarazada del conductor fallecido se encuentra en el quirófano en grave estado, con pronóstico reservado. Por su parte, el hijo de ambos, de 2 años, se encuentra en la Guardia Pediátrica con lesiones leves.

El siniestro

La tragedia ocurrió este viernes en la Ruta Internacional 136, que conecta Gualeguaychú y Fray Bentos. Sucedió en horas de la mañana, a la altura de kilómetro 28 del lado de Entre Ríos.

Embed

De acuerdo con la información brindada, el conductor argentino viajaba acompañado por su pareja, quien cursaba un embarazo de varios meses, y por un menor de edad. La mujer embarazada fue trasladada a un hospital para su atención médica, mientras que el niño no presentó lesiones.