Cómo y cuándo ver la primera superluna de 2026

La luna se verá más grande y brillante de lo habitual. Es la primera superluna del año 2026 y alcanzará su punto máximo este sábado.

3 de enero 2026 · 18:52hs
La primera superluna de 2026 alcanzará su punto máximo el sábado 3 de enero. En Argentina, el mejor momento para verla será desde el atardecer y durante las primeras horas de la noche, cuando la Luna comience a elevarse por el horizonte este.

El fenómeno podrá observarse a simple vista, sin necesidad de telescopios ni equipos especializados. Sin embargo, el uso de binoculares permite apreciar con mayor detalle los mares lunares y algunas formaciones visibles en la superficie.

Para disfrutar mejor de la observación, se recomienda buscar un lugar con baja contaminación lumínica, elegir un punto con vista despejada hacia el este y evitar luces intensas durante algunos minutos para que los ojos se adapten a la oscuridad.

La primera superluna de 2026 será uno de los fenómenos astronómicos más llamativos para comenzar el año. Se trata de la primera Luna llena del calendario que, además, coincidirá con el perigeo, el punto más cercano de la órbita lunar respecto de la Tierra, lo que hará que se vea más grande y luminosa de lo habitual.

Este evento podrá observarse desde distintos puntos del país durante las primeras noches de enero y no requerirá instrumental especial. La combinación entre cercanía, brillo y el contexto del cielo estival la convierten en una excelente oportunidad tanto para aficionados como para quienes simplemente disfrutan mirar el cielo.

El origen del nombre “Luna del lobo”

El nombre “Luna del lobo” proviene de las tradiciones de los pueblos originarios de Norteamérica, que asociaban la Luna llena de enero con los meses más duros del invierno y con los aullidos de los lobos cerca de los asentamientos humanos en busca de alimento.

