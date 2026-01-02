Abrieron las inscripciones para participar de la Colonia Tech 2026

La Colonia Tech 2026 se desarrollará en el Distrito del Conocimiento. Las inscripciones están abiertas hasta agotar los cupos.

Bajo el lema “Guardianes del río”, la segunda edición inició sus inscripciones para niños de 6 a 14 años en la Colonia Tech del Distrito del Conocimiento. Se pueden realizar a través del portal Mi Paraná hasta agotar los cupos disponibles.

Tras el éxito de la primera edición en 2025, donde más de 200 familias participaron de la primera edición, y más de 250 fueron parte del Club Tech a lo largo del año, el Estado Municipal ratifica su compromiso con la democratización del conocimiento para este 2026. La propuesta integra la identidad local y el cuidado de nuestro entorno natural -el Río Paraná- como ejes centrales de la enseñanza.

El Jefe de Gabinete, Santiago Halle, explicó: “Es una linda propuesta para chicos y chicas de la ciudad, donde la idea es que quienes se acerquen puedan aproximarse a la tecnología de una manera más amigable, sin tenerle miedo a las nuevas herramientas digitales que nos sirven para el estudio, el trabajo, el ocio”. En ese marco, señaló que la propuesta “es una manera de reencontrarse y encontrarse con la tecnología y por eso todo el equipo del distrito trabaja en la organización de las clases y planes de estudio para la colonia que, esta vez, estará vinculada al río Paraná".

El Coordinador general de Innovación Pública y Transformación Digital, Emanuel Orzuza, destacó que la novedad de la colonia Guardianes del Río “es tratar de aprender con tecnología los conceptos que desde el municipio se llevan adelante, que tienen que ver con el cuidado del ambiente y con la sostenibilidad, por lo que la propuesta es ayudar a cuidar el ambiente con la tecnología”.

“Va a ser un lindo desafío, tiene ese norte en la colonia, van a ser todos guardianes del río en distintas edades y en distintas etapas. Hemos adquirido nuevas placas para programación, así que va a haber nuevos desafíos técnicos también”, dijo el funcionario

La directora General del Distrito del Conocimiento, Luisina Pocay, contó que “habrá cupos para más de 200 niñas y niñas, así que es una apuesta muy fuerte y un desafío muy importante para quienes integramos este equipo”.

Luego, remarcó que la colonia “será diferente, integrando la tecnología, por lo que habrá exploradores que construyan, que transforman y quienes el movimiento con el ambiente, así que van a estar desarrollando distintas propuestas en relación también a nuestro cuidado del río Paraná”.

Sobre la Colonia Tech

Bajo el lema “Guardianes del Río” se buscará integrar herramientas tecnológicas para la comprensión y protección del ecosistema del Río Paraná. Bajo la metodología STEAM se promueve el aprendizaje activo y la resolución de problemas mediante la integración de la Ciencia, la Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas.

La propuesta pedagógica de este año busca que los participantes no sean meros consumidores de tecnología, sino "Exploradores" capaces de aportar soluciones reales a desafíos ambientales. Mediante la combinación de actividades digitales y recreativas, la Colonia garantiza un equilibrio entre el pensamiento computacional y la experimentación concreta.

Inscripciones

Las inscripciones se realizan dentro del portal ciudadano Mi Paraná (mi.parana.gob.ar) dentro de la pestaña “Distrito del Conocimiento”. El proceso es de paso único, por lo que una vez completado el formulario y adjuntada la documentación necesaria queda confirmado el lugar para participar de la propuesta.

Modalidad

La colonia se desarrollará desde el martes 13 de enero al jueves 12 de febrero con un encuentro semanal de dos horas por cada grupo, turno mañana y turno tarde, segmentados por franjas etarias para garantizar un desarrollo pedagógico adecuado.

Exploradores del Curupí (6 a 8 años): Foco en la observación, el descubrimiento y el planteo de preguntas iniciales.

Exploradores del Ceibo (9 a 11 años): Etapa centrada en el diseño, la construcción de prototipos y la mejora de soluciones.

Exploradores del Irupé (12 a 14 años): Espacio de pensamiento crítico, análisis de impacto ambiental y desarrollo sostenible.

El encuentro final de cierre y entrega de certificados será el viernes 20 de febrero.