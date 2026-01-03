Anunciaron este sábado la grilla de artistas y detalles de la Fiesta del Mate, que se realizará el 6 y 7 de febrero en la Plaza de las Colectividades de Paraná

Se realizó este sábado el lanzamiento oficial de la Fiesta del Mate 2026 en Paraná y se anunció la actuación de Lali Espósito,COTI, Los Caballeros de la Quema y Los Nocheros en la Fiesta Nacional del Mate 2026 en Paraná. También se presentarán Raly Barrionuevo, Rombai y Gauchito Club. La fiesta será el 6 y 7 de febrero. El evento es gratis y para todo público. Se llevará adelante en la Plaza de las Colectividades, en la zona de la Costanera Baja de la capital entrerriana.

Anunciaron los artistas que se presentarán en la Fiesta Nacional del Mate de Paraná: Lali, Los Nocheros, Raly Barrionuevo, Caballeros de la Quema, Rombai, Coti, Gauchito Club, junto al Gran Ensamble del Paraná y los ganadores del Premate. El evento, que se realizará el 6 y 7 de febrero en la Plaza de las Colectividades y es organizado por la Municipalidad de Paraná, hará que estén participando más de 100 artistas de la ciudad y la región en el escenario mayor Luis “Pacha” Rodríguez

La intendenta Rosario Romero hizo el anuncio este sábado. “El próximo 6 y 7 de febrero tendremos una nueva edición de la Fiesta Nacional del Mate. La comunidad de Paraná -y yo diría de Entre Ríos-, se pliega a un movimiento cultural que genera una gran expectativa en forma participativa. No solamente el centro comunitario del cual nació la fiesta y luego se hizo una fiesta de la ciudad, sino además, los clubes de la ciudad, la comunidad toda, se pliegan a construir todo lo que es la fiesta en sí”.

Fiesta del Mate 2026: actuarán Lali Espósito, COTI, Los Caballeros de la Quema y Los Nocheros

Luego expresó: “Además de la grilla de cantantes, de baile, el ensamble, todo lo que va a haber en ambos días, el movimiento trasciende lo que pasa arriba del escenario. En los Premates, en los concursos de cebadores, en las exhibiciones y muestras que se hacen en la Sala Mayo, vinculadas con la yerba mate, se construye todo un movimiento cultural en torno a una fiesta que es celebrada por los paranaenses y por mucha gente de nuestra región. Así que, con gran expectativa, nuevamente con un enorme y gran esfuerzo de la Municipalidad de Paraná y de todos los paranaenses, construiremos una nueva edición de la Fiesta Nacional del Mate”.

La entrada al evento será de libre acceso, con un sector preferencial lindero al escenario, con barra y baños de uso exclusivo para el mismo. La disposición de ese sector para el día 6 de febrero será con modalidad de platea y público sentado, mientras que el día 7 la disposición será bajo la modalidad de campo.

Las entradas preferenciales serán comercializadas a partir del 12 de enero por entradauno.com, con un primer cupo de preventa de 25.000 pesos, para el viernes 6 de febrero, y de 40.000 pesos, para el sábado 7 de febrero. Durante esa jornada se dará a conocer cuáles serán las modalidades de pago y financiación.

En parte, la fiesta se solventa con la recaudación de las entradas del sector preferencial y con el aporte de los sponsors del evento, quienes manifiestan de manera constante su interés en participar. En este sentido, adhieren el Gobierno de Entre Ríos y el Ente Mixto de Turismo de Paraná. Cerveza Quilmes, Flecha Bus, Shopping Paso del Paraná, EAL Group y Juli Croc son algunas de las empresas que ya se han sumado como patrocinadores. Asimismo, se informa que las empresas y organismos interesados en formar parte del patrocinio de la fiesta pueden solicitar información escribiendo a [email protected]

Escenarios y propuestas

El escenario mayor Luis “Pacha” Rodríguez rinde homenaje a uno de los fundadores del Centro Comunitario Solidaridad, que es parte de esta nueva edición y que dio origen al evento. Allí se presentarán los artistas nacionales, el Gran Ensamble del Paraná (con más de 50 artistas de la ciudad en escena) y los ganadores del Premate.

Por otra parte, en inmediaciones de Sala Mayo estará emplazado el escenario Pariente del Mar, que ofrecerá propuestas de distintos estilos dirigidas a las juventudes, con base en la cultura urbana local y las nuevas tendencias.

Concurso de cebadores

El Concurso de Cebadores tendrá su instancia de Premate de Cebadores en los festivales populares que se realizarán en Paraná en el Parque Lineal Sur, Anfiteatro Linares Cardozo, Miradores de Bajada Grande y Parque Gazzano. Las cuatro jornadas se darán en el marco del calendario de fiestas populares del verano que impulsa el Municipio durante enero. Los ganadores de cada jornada se presentarán en la instancia final del Concurso de Cebadores en el predio principal de la Fiesta el 6 y 7 de febrero.

De cada jornada clasificatoria surgirán participantes finalistas: algunos competirán en la final del viernes y otros en la final del sábado, ambas en el marco del festival principal. Todos los finalistas recibirán premios, como equipos materos, en reconocimiento a su participación. Además, en cada una de las finales se entregarán los premios mayores: Primer puesto un viaje a Río de Janeiro para dos personas y segundo puesto un viaje a Bariloche. Tanto la final del viernes como la del sábado contarán con esta misma premiación, gentileza de EAL GROUP.

En el Concurso de Cebadores, los competidores tendrán la oportunidad de demostrar su destreza, y al final, se premiará al cebador que logre preparar los mejores mates, destacándose por su sabor y por conservar la textura ideal de la yerba. Para participar, los interesados se podrán anotar presencialmente en cada Festival Popular o completando el siguiente formulario