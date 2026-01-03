Uno Entre Rios | Policiales | General Campos

Volcó un auto en la Autovía 18 a la altura de General Campos

El accidente ocurrió a la altura de General Campos. El conductor del vehículo adujo que el siniestro se habría originado por un posible desperfecto mecánico

3 de enero 2026 · 12:12hs
Durante la madrugada de este sábado 3 de enero se produjo el vuelco de un vehículo en jurisdicción de General Campos, sobre la Autovía 18, a la altura del kilómetro 219, en sentido hacia San Salvador.

vuelco General Campos

Al arribar al lugar, personal policial constató que un automóvil Peugeot 206 se encontraba volcado sobre la banquina norte, con sus cuatro ruedas hacia arriba. En el rodado se desplazaban tres personas, quienes ya se encontraban fuera del vehículo al momento del arribo de los efectivos y no presentaban lesiones, por lo que no fue necesaria la intervención del servicio de emergencias médicas.

Desperfecto mecánico

Según lo manifestado por el conductor, el siniestro se habría originado a raíz de un posible desperfecto mecánico, lo que provocó la pérdida de control del rodado y su posterior vuelco.

Desde la Jefatura Departamental San Salvador se informó que el tránsito no se vio afectado. Asimismo, se solicitó la colaboración de los Bomberos Voluntarios de General Campos, quienes trabajaron en el lugar para el acondicionamiento de la escena y el posterior retiro del vehículo, tarea que quedó a cargo de la agencia aseguradora correspondiente.

General Campos Autovía 18 San Salvador Auto
