Recomendaciones para prevenir ahogamientos en niños y adolescentes en el verano

Extremar la prevención, destacando que la vigilancia adulta permanente y las medidas de protección son algunas de las recomendaciones.

El ahogamiento es una de las principales causas de muerte por lesiones no intencionales en la infancia y la adolescencia, sobre todo en época de verano. Desde el gobierno provincial brindaron recomendaciones para evitar y prevenir estas situaciones en playas y piletas .

Ante el aumento de las temperaturas y la mayor concurrencia a piletas, arroyos y ríos, el Ministerio de Salud recuerda la importancia de extremar las medidas de prevención, destacando que la vigilancia adulta permanente es la herramienta más eficaz para evitar accidentes.

Desde la cartera sanitaria se advierte que el ahogamiento puede ocurrir en pocos segundos, de forma silenciosa y con muy poca cantidad de agua. Por ello, se recomienda una supervisión constante, atenta y sin distracciones, especialmente evitando el uso del teléfono celular al cuidar a los niños cerca del agua.

Las recomendaciones se basan en las pautas del Sociedad Argentina de Pediatría y de la Organización Mundial de la Salud, que subrayan la necesidad de instalar barreras físicas para restringir el acceso a espacios con agua, como cercos perimetrales en piletas, y de utilizar elementos de protección adecuados, entre ellos chalecos salvavidas homologados.

Según la edad

Se remarca que los lactantes dependen por completo del cuidado adulto, ya que el riesgo es elevado incluso en recipientes con poca agua. En niños menores de cinco años, siempre debe haber una persona adulta responsable cuando se encuentren en o cerca del agua. En adolescentes, se recomienda reforzar la educación sobre los riesgos, el uso de equipamiento adecuado, las condiciones del entorno y las consecuencias del consumo de alcohol u otras sustancias.

Desde el Área de Infancia de la Dirección de Salud Materno Infanto Juvenil se detallaron cuidados específicos para piletas y aguas abiertas. En el caso de las piletas, se aconseja contar con barreras de protección, cubrir las bocas de las bombas de succión, evitar juegos bruscos y no dejar juguetes flotando que puedan atraer a los más pequeños. También se recomienda no correr en los bordes y esperar al menos dos horas después de comer antes de ingresar al agua.

playa calor sofocante.jpg Foto UNO/Juan Manuel Hernández

Para actividades náuticas o recreativas en ríos y lagunas, el uso de chaleco salvavidas es obligatorio. Se sugiere concurrir únicamente a playas y balnearios habilitados, con servicio de guardavidas y zonas delimitadas, respetando siempre las indicaciones del personal. Asimismo, no se aconseja la presencia de lactantes menores de 24 meses en embarcaciones pequeñas, debido al alto riesgo ante una emergencia.

Finalmente, las autoridades sanitarias destacan la importancia de promover el aprendizaje de la natación acorde a la edad y de capacitar a las personas del entorno en maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP), como estrategias clave para prevenir ahogamientos y proteger la salud de niños y adolescentes durante la temporada estival.