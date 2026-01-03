Uno Entre Rios | La Provincia | Recomendaciones

Recomendaciones para prevenir ahogamientos en niños y adolescentes en el verano

Extremar la prevención, destacando que la vigilancia adulta permanente y las medidas de protección son algunas de las recomendaciones.

3 de enero 2026 · 15:19hs
Recomendaciones para prevenir ahogamientos en niños y adolescentes en el verano

Recomendaciones para prevenir ahogamientos en niños y adolescentes en el verano

El ahogamiento es una de las principales causas de muerte por lesiones no intencionales en la infancia y la adolescencia, sobre todo en época de verano. Desde el gobierno provincial brindaron recomendaciones para evitar y prevenir estas situaciones en playas y piletas.

Recomendaciones

Ante el aumento de las temperaturas y la mayor concurrencia a piletas, arroyos y ríos, el Ministerio de Salud recuerda la importancia de extremar las medidas de prevención, destacando que la vigilancia adulta permanente es la herramienta más eficaz para evitar accidentes.

el dia que nicolas maduro llego a parana y encabezo una caravana

El día que Nicolás Maduro llegó a Paraná y encabezó una caravana

fiesta del mate 2026: actuaran lali esposito, coti, los caballeros de la quema y los nocheros

Fiesta del Mate 2026: actuarán Lali Espósito, Coti, Los Caballeros de la Quema y Los Nocheros

Desde la cartera sanitaria se advierte que el ahogamiento puede ocurrir en pocos segundos, de forma silenciosa y con muy poca cantidad de agua. Por ello, se recomienda una supervisión constante, atenta y sin distracciones, especialmente evitando el uso del teléfono celular al cuidar a los niños cerca del agua.

LEER MÁS: Paraná lanzó su agenda de verano con actividades gratuitas en toda la ciudad

Las recomendaciones se basan en las pautas del Sociedad Argentina de Pediatría y de la Organización Mundial de la Salud, que subrayan la necesidad de instalar barreras físicas para restringir el acceso a espacios con agua, como cercos perimetrales en piletas, y de utilizar elementos de protección adecuados, entre ellos chalecos salvavidas homologados.

Según la edad

Se remarca que los lactantes dependen por completo del cuidado adulto, ya que el riesgo es elevado incluso en recipientes con poca agua. En niños menores de cinco años, siempre debe haber una persona adulta responsable cuando se encuentren en o cerca del agua. En adolescentes, se recomienda reforzar la educación sobre los riesgos, el uso de equipamiento adecuado, las condiciones del entorno y las consecuencias del consumo de alcohol u otras sustancias.

Desde el Área de Infancia de la Dirección de Salud Materno Infanto Juvenil se detallaron cuidados específicos para piletas y aguas abiertas. En el caso de las piletas, se aconseja contar con barreras de protección, cubrir las bocas de las bombas de succión, evitar juegos bruscos y no dejar juguetes flotando que puedan atraer a los más pequeños. También se recomienda no correr en los bordes y esperar al menos dos horas después de comer antes de ingresar al agua.

playa calor sofocante.jpg

Para actividades náuticas o recreativas en ríos y lagunas, el uso de chaleco salvavidas es obligatorio. Se sugiere concurrir únicamente a playas y balnearios habilitados, con servicio de guardavidas y zonas delimitadas, respetando siempre las indicaciones del personal. Asimismo, no se aconseja la presencia de lactantes menores de 24 meses en embarcaciones pequeñas, debido al alto riesgo ante una emergencia.

Finalmente, las autoridades sanitarias destacan la importancia de promover el aprendizaje de la natación acorde a la edad y de capacitar a las personas del entorno en maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP), como estrategias clave para prevenir ahogamientos y proteger la salud de niños y adolescentes durante la temporada estival.

Recomendaciones verano Niños
Noticias relacionadas
Entre Ríos recuperó más de 390.000 kilos de envases de fitosanitarios en 2025

Entre Ríos recuperó más de 390.000 kilos de envases de fitosanitarios en 2025

La Fiesta Provincial de los Reyes Magos es una celebración muy esperada por la gente.

Se viene la Fiesta Provincial de los Reyes Magos: caravana, caramelos y sorteo de bicicletas

San Benito tendrá una noche Navideña con la llegada de los Reyes Magos

San Benito tendrá una noche Navideña con la llegada de los Reyes Magos

Se formalizó el convenio entre la Policía de Entre Ríos y el Colegio de Psicólogos

Se formalizó el convenio entre la Policía de Entre Ríos y el Colegio de Psicólogos

Ver comentarios

Lo último

Nogoyá vive una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Guitarra

Nogoyá vive una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Guitarra

Cómo y cuándo ver la primera superluna de 2026

Cómo y cuándo ver la primera superluna de 2026

Julián Alvarez presentó a su hijo Amadeo

Julián Alvarez presentó a su hijo Amadeo

Ultimo Momento
Nogoyá vive una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Guitarra

Nogoyá vive una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Guitarra

Cómo y cuándo ver la primera superluna de 2026

Cómo y cuándo ver la primera superluna de 2026

Julián Alvarez presentó a su hijo Amadeo

Julián Alvarez presentó a su hijo Amadeo

Dakar 2026: en el Prólogo de Motos, Benavides se colocó 4°

Dakar 2026: en el Prólogo de Motos, Benavides se colocó 4°

Precios en dólares y salarios bajos: Argentina sigue siendo un país caro para vivir

Precios en dólares y salarios bajos: Argentina sigue siendo un país caro para vivir

Policiales
Violento ataque en Santa Elena: un hombre fue brutalmente golpeado y hay cuatro detenidos

Violento ataque en Santa Elena: un hombre fue brutalmente golpeado y hay cuatro detenidos

Falleció el joven que era pareja de una de las víctimas del trágico incendio

Falleció el joven que era pareja de una de las víctimas del trágico incendio

Volcó un auto en la Autovía 18 a la altura de General Campos

Volcó un auto en la Autovía 18 a la altura de General Campos

Accidente en la ruta 136: confirmaron que murió la mujer que estaba embarazada

Accidente en la ruta 136: confirmaron que murió la mujer que estaba embarazada

Tragedia vial en la ruta 136: dieron a conocer la identidad de la mujer fallecida

Tragedia vial en la ruta 136: dieron a conocer la identidad de la mujer fallecida

Ovación
Reeditan la Paraná-Santa Fe tras casi 40 años

Reeditan la Paraná-Santa Fe tras casi 40 años

Dakar 2026: en el Prólogo de Motos, Benavides se colocó 4°

Dakar 2026: en el Prólogo de Motos, Benavides se colocó 4°

Se conoció el calendario para el Campeonato Entrerriano 2026

Se conoció el calendario para el Campeonato Entrerriano 2026

Julián Alvarez presentó a su hijo Amadeo

Julián Alvarez presentó a su hijo Amadeo

Don Bosco va por la recuperación en la Copa Entre Ríos

Don Bosco va por la recuperación en la Copa Entre Ríos

La provincia
El día que Nicolás Maduro llegó a Paraná y encabezó una caravana

El día que Nicolás Maduro llegó a Paraná y encabezó una caravana

Recomendaciones para prevenir ahogamientos en niños y adolescentes en el verano

Recomendaciones para prevenir ahogamientos en niños y adolescentes en el verano

Fiesta del Mate 2026: actuarán Lali Espósito, Coti, Los Caballeros de la Quema y Los Nocheros

Fiesta del Mate 2026: actuarán Lali Espósito, Coti, Los Caballeros de la Quema y Los Nocheros

Entre Ríos recuperó más de 390.000 kilos de envases de fitosanitarios en 2025

Entre Ríos recuperó más de 390.000 kilos de envases de fitosanitarios en 2025

Se viene la Fiesta Provincial de los Reyes Magos: caravana, caramelos y sorteo de bicicletas

Se viene la Fiesta Provincial de los Reyes Magos: caravana, caramelos y sorteo de bicicletas

Dejanos tu comentario