Se normaliza la producción de agua potable en la planta Echeverría

Una falla técnica en el sistema de automatismo obligó a detener por media hora la producción de agua potable en la planta Echeverría de Paraná.

31 de diciembre 2025 · 15:22hs
La situación en la planta Echevarría fue resuelta a partir del monitoreo permanente de los procesos y la aplicación de los protocolos de actuación previstos para este tipo de contingencias.

La situación en la planta Echevarría fue resuelta a partir del monitoreo permanente de los procesos y la aplicación de los protocolos de actuación previstos para este tipo de contingencias.

La producción de agua potable en la planta Echeverría comenzó a normalizarse en Paraná luego de haberse registrado un inconveniente técnico que obligó a paralizar el sistema durante aproximadamente media hora. El problema se originó por una falla en el sistema de automatismo.

La situación fue resuelta a partir del monitoreo permanente de los procesos y la aplicación de los protocolos de actuación previstos para este tipo de contingencias.

Tras la detección del problema, se llevaron adelante los procedimientos habituales para la reactivación gradual de los sistemas de gestión. Según se informó desde la Municipalidad de Paraná, pasadas las 10.30 de este miércoles, la planta inició el proceso de normalización de la producción de agua potable, con el objetivo de retomar su capacidad operativa máxima.

El inconveniente técnico provocó, durante más de 30 minutos, la interrupción del envío de agua hacia los centros de distribución de la ciudad. Como consecuencia, tanto la planta Echeverría como los centros Ramírez, Ejército, Lola Mora y Parque del Lago vieron reducidos los niveles de reserva necesarios para garantizar el suministro a la red pública en los caudales y presiones habituales.

Ante esta situación y considerando las altas temperaturas, se solicitó a los vecinos extremar el cuidado del agua potable y de las reservas domiciliarias almacenadas en tanques. Asimismo, se recomendó priorizar el consumo destinado a la hidratación, la higiene personal y la salubridad de los alimentos, y evitar usos no indispensables para permitir que el suministro disponible alcance a toda la comunidad.

Planta Echeverría Paraná Municipalidad de Paraná Agua potable
