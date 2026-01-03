Uno Entre Rios | Ovación | Don Bosco

Don Bosco goleó a Unión de Crespo

Por la tercera fecha de la Copa Entre Ríos, Don Bosco se impuso como visitante por 3 a 0 y se subió a la cima de la Zona 1.

3 de enero 2026 · 19:52hs
Don Bosco llegó a los seis puntos y alcanzó a Peñarol (que juega el domingo) en la cima del grupo.

Gentileza José Luis Dalinger

Don Bosco llegó a los seis puntos y alcanzó a Peñarol (que juega el domingo) en la cima del grupo.

Don Bosco se recuperó tras el traspié sufrido en la segunda fecha y ayer logró una goleada a domicilio. Por la tercera fecha de la Copa Entre Ríos, el Salesiano se impuso como visitante por 3 a 0 sobre Unión de Crespo.

Milton Retamar, de penal, abrió la cuenta para el conjunto paranaense a los 26 minutos del primer tiempo; mientras que en el complemento estiraron la ventaja Isaías Schneider, a los 25 minutos, Jonás Albornoz, a los 41.

Don Bosco viene de caer como local ante Peñarol y necesita reacomodarse en el certamen que organiza la FEF.

Don Bosco va por la recuperación en la Copa Entre Ríos

Peñarol ganó sus dos partidos en la Copa Entre Ríos.

Triunfo de Peñarol en la Copa Entre Ríos

De esta manera, Don Bosco llegó a los seis puntos y, momentáneamente, es el puntero de la Zona 1 del torneo que organiza la Federación Entrerriana de Fútbol (FEF). Por su parte, Unión sigue sin sumar y está prácticamente eliminado.

El otro partido de la Zona 1 se jugará este domingo en la capital entrerriana. Desde las 18, en el estadio Aníbal Giusti de barrio Pirola, donde el líder del grupo, Peñarol, intentará continuar con puntaje ideal cuando reciba a Arsenal de Viale, que buscará no perderle pisada a los representantes de la LPF.

Por la Copa Entre Ríos femenina

Este domingo se jugará el grueso de la cuarta fecha del torneo femenino de la FEF. Por la Zona 1, San Benito Paraná recibirá esta tarde a Barrio Sud de Villaguay, en el duelo de líderes. El partido será desde las 17.30, en cancha de Ministerio. Si las Santas logran quedarse con los tres puntos quedarán bien paradas de cara a la definición de la primera fase.

En el otro partido de la zona, Malvinas de La Paz recibirá a Caballú de La Paz desde las 17.45, en cancha de Patronato.

Don Bosco Copa Entre Ríos Unión de Crespo Peñarol
Noticias relacionadas
Leonel Vangioni tuvo el mejor momento de su carrera jugando en River, donde ganó seis títulos.

Leonel Vangioni anunció su retiro del fútbol profesional

Sebastián Villa figura en Independiente Rivadavia.

Gallardo quiere a Villa para River

Julián Álvarez emuló su festejo con la pequeña mano de Amadeo.

Julián Alvarez presentó a su hijo Amadeo

En la categoría Motos, el gran destacado fue Luciano Benavides, quien cerró el Prólogo  del Dakar en la cuarta posición,

Dakar 2026: en el Prólogo de Motos, Benavides se colocó 4°

Ver comentarios

Lo último

Leonel Vangioni anunció su retiro del fútbol profesional

Leonel Vangioni anunció su retiro del fútbol profesional

Gallardo quiere a Villa para River

Gallardo quiere a Villa para River

Don Bosco goleó a Unión de Crespo

Don Bosco goleó a Unión de Crespo

Ultimo Momento
Leonel Vangioni anunció su retiro del fútbol profesional

Leonel Vangioni anunció su retiro del fútbol profesional

Gallardo quiere a Villa para River

Gallardo quiere a Villa para River

Don Bosco goleó a Unión de Crespo

Don Bosco goleó a Unión de Crespo

Nogoyá vive una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Guitarra

Nogoyá vive una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Guitarra

Cómo y cuándo ver la primera superluna de 2026

Cómo y cuándo ver la primera superluna de 2026

Policiales
Violento ataque en Santa Elena: un hombre fue brutalmente golpeado y hay cuatro detenidos

Violento ataque en Santa Elena: un hombre fue brutalmente golpeado y hay cuatro detenidos

Falleció el joven que era pareja de una de las víctimas del trágico incendio

Falleció el joven que era pareja de una de las víctimas del trágico incendio

Volcó un auto en la Autovía 18 a la altura de General Campos

Volcó un auto en la Autovía 18 a la altura de General Campos

Accidente en la ruta 136: confirmaron que murió la mujer que estaba embarazada

Accidente en la ruta 136: confirmaron que murió la mujer que estaba embarazada

Tragedia vial en la ruta 136: dieron a conocer la identidad de la mujer fallecida

Tragedia vial en la ruta 136: dieron a conocer la identidad de la mujer fallecida

Ovación
Don Bosco goleó a Unión de Crespo

Don Bosco goleó a Unión de Crespo

Gallardo quiere a Villa para River

Gallardo quiere a Villa para River

Leonel Vangioni anunció su retiro del fútbol profesional

Leonel Vangioni anunció su retiro del fútbol profesional

Reeditan la Paraná-Santa Fe tras casi 40 años

Reeditan la Paraná-Santa Fe tras casi 40 años

Dakar 2026: en el Prólogo de Motos, Benavides se colocó 4°

Dakar 2026: en el Prólogo de Motos, Benavides se colocó 4°

La provincia
El día que Nicolás Maduro llegó a Paraná y encabezó una caravana

El día que Nicolás Maduro llegó a Paraná y encabezó una caravana

Recomendaciones para prevenir ahogamientos en niños y adolescentes en el verano

Recomendaciones para prevenir ahogamientos en niños y adolescentes en el verano

Fiesta del Mate 2026: actuarán Lali Espósito, Coti, Los Caballeros de la Quema y Los Nocheros

Fiesta del Mate 2026: actuarán Lali Espósito, Coti, Los Caballeros de la Quema y Los Nocheros

Entre Ríos recuperó más de 390.000 kilos de envases de fitosanitarios en 2025

Entre Ríos recuperó más de 390.000 kilos de envases de fitosanitarios en 2025

Se viene la Fiesta Provincial de los Reyes Magos: caravana, caramelos y sorteo de bicicletas

Se viene la Fiesta Provincial de los Reyes Magos: caravana, caramelos y sorteo de bicicletas

Dejanos tu comentario