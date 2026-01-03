Don Bosco goleó a Unión de Crespo

Por la tercera fecha de la Copa Entre Ríos, Don Bosco se impuso como visitante por 3 a 0 y se subió a la cima de la Zona 1.

Don Bosco llegó a los seis puntos y alcanzó a Peñarol (que juega el domingo) en la cima del grupo.

Don Bosco se recuperó tras el traspié sufrido en la segunda fecha y ayer logró una goleada a domicilio. Por la tercera fecha de la Copa Entre Ríos, el Salesiano se impuso como visitante por 3 a 0 sobre Unión de Crespo.

Milton Retamar, de penal, abrió la cuenta para el conjunto paranaense a los 26 minutos del primer tiempo; mientras que en el complemento estiraron la ventaja Isaías Schneider, a los 25 minutos, Jonás Albornoz, a los 41.

De esta manera, Don Bosco llegó a los seis puntos y, momentáneamente, es el puntero de la Zona 1 del torneo que organiza la Federación Entrerriana de Fútbol (FEF). Por su parte, Unión sigue sin sumar y está prácticamente eliminado.

El otro partido de la Zona 1 se jugará este domingo en la capital entrerriana. Desde las 18, en el estadio Aníbal Giusti de barrio Pirola, donde el líder del grupo, Peñarol, intentará continuar con puntaje ideal cuando reciba a Arsenal de Viale, que buscará no perderle pisada a los representantes de la LPF.

Por la Copa Entre Ríos femenina

Este domingo se jugará el grueso de la cuarta fecha del torneo femenino de la FEF. Por la Zona 1, San Benito Paraná recibirá esta tarde a Barrio Sud de Villaguay, en el duelo de líderes. El partido será desde las 17.30, en cancha de Ministerio. Si las Santas logran quedarse con los tres puntos quedarán bien paradas de cara a la definición de la primera fase.

En el otro partido de la zona, Malvinas de La Paz recibirá a Caballú de La Paz desde las 17.45, en cancha de Patronato.