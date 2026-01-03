Gallardo quiere a Villa para River

El técnico Marcelo Gallardo ve con buenos ojos una posible incorporacón del delantero Sebastián Villa, pero el presidente del club está en contra.

Sebastián Villa se metió de lleno en la agenda de River para el 2026. Marcelo Gallardo lo considera una pieza ideal para potenciar el ataque de su equipo y ya manifestó su deseo de contar con el extremo colombiano, pese a su pasado en Boca y las causas judiciales en su contra (con una condena por violencia de género). Sin embargo, la operación está lejos de ser simple y tiene varios frentes abiertos.

El futbolista de 29 años no continuará en Independiente Rivadavia, donde hizo historia al ganar la Copa Argentina, y su salida de Mendoza parece cuestión de tiempo. De todos modos, la Lepra no está dispuesta a regalarlo: según pudo saber TyC Sports, el club pide entre 10 y 12 millones de dólares por su pase. Una cifra elevada que hoy aparece como el primer gran obstáculo.

Villa pretende dar un nuevo salto en su carrera y ve con buenos ojos cambiar de aire. Aunque nunca se pronunció públicamente sobre la chance de llegar a River, sí dejó algunos guiños indirectos, como su cercanía con Juan Fernando Quintero. Aun así, desde su entorno evitan hablar de definiciones.

Justamente, el entorno del jugador es uno de los actores activos en esta historia. Según pudo averiguar este medio, están presionando para acercar posiciones con el Millonario . Las charlas existen, aunque en River aclaran que se dan más por el vínculo con su representante y con Juanfer que por una negociación avanzada.

El agente de Villa es Rodrigo Riep, el mismo que maneja a Quintero y que tiene muy buena relación con Gallardo. En este punto, el DT es quien impulsa con fuerza la llegada del colombiano. Pero puertas adentro del club aparece una postura muy distinta que frena cualquier avance.

El presidente Stefano Di Carlo no está convencido de sumar a Villa . No sólo por el monto que exige Independiente Rivadavia, sino también por el perfil del jugador y su historial reciente. Hoy, la conducción de River no ve con buenos ojos invertir esa cifra ni asumir el costo político de la operación. Con la llegada de Di Carlo a la presidencia, cambió la forma de llevar adelante las negociaciones en River.

Desde Mendoza, Daniel Vila confirmó que el colombiano se irá del club. “Hay ofertas y conversaciones avanzadas. Es parte del compromiso que asumimos con él”, explicó el presidente de la Lepra, aunque evitó dar cifras. También remarcó que la salida será positiva para ambas partes, pese a que el ex Boca tiene contrato hasta 2027.

El pasado de Sebastián Villa

El pasado de Villa pesa y mucho. Su salida de Boca en 2023 fue conflictiva tras ser condenado a dos años y un mes de prisión condicional por violencia de género, situación que derivó en su apartamiento y un largo conflicto legal. Luego pasó por Bulgaria y regresó al país en 2024 para jugar en Independiente Rivadavia, en un movimiento que ya había generado polémica. Hoy, River analiza si su talento alcanza para inclinar una balanza que, por ahora, está lejos de definirse.