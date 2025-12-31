Uno Entre Rios | Policiales | clínica

Principio de incendio en la Clínica Modelo de Paraná

La rápida intervención evitó daños mayores en la clínica céntrica. La falla se registró en una de las áreas internas del establecimiento.

31 de diciembre 2025 · 18:31hs
El incendio fue este miércoles en la Clínica.

Gentileza Bomberos Voluntarios.

El incendio fue este miércoles en la Clínica.
El incendio fue en el interior de la clínica parananeses.

Bomberos Voluntarios.

El incendio fue en el interior de la clínica parananeses.

Un principio de incendio se registró este miércoles por la tarde en la Clínica Modelo de la ciudad de Paraná, ubicada a pocos metros de la peatonal San Martín, generando momentos de tensión entre pacientes, personal médico y transeúntes de la zona céntrica. Gracias a la rápida intervención del personal del establecimiento y de los servicios de emergencia, la situación fue controlada sin que se produjeran daños de consideración ni personas heridas.

En el interior de la clínica

incendio
El incendio fue en el interior de la clínica parananeses.

El incendio fue en el interior de la clínica parananeses.

Según se informó oficialmente, el foco ígneo se habría iniciado en una de las áreas internas de la clínica. Al advertir la presencia de humo, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad y se procedió a evacuar preventivamente el sector afectado, priorizando la seguridad de pacientes y trabajadores.

encontraron a una joven pidiendo ayuda durante la madrugada en parana

Encontraron a una joven pidiendo ayuda durante la madrugada en Paraná

incendio mortal en rotiseria de victoria: investigan las causas del fuego y si el local estaba habilitado

Incendio mortal en rotisería de Victoria: investigan las causas del fuego y si el local estaba habilitado

Un dato clave en la resolución del incidente fue la actuación inmediata de dos empleados de la Clínica Modelo que, además de cumplir funciones en el establecimiento, integran el cuerpo de Bomberos Voluntarios. Ambos intervinieron de manera eficaz en los primeros minutos, logrando contener el avance del fuego hasta la llegada de refuerzos, lo que resultó determinante para evitar consecuencias mayores.

Minutos más tarde, arribó al lugar una dotación de Bomberos Voluntarios, junto con personal de Bomberos Zapadores, quienes realizaron tareas de enfriamiento, ventilación y control total del área comprometida. Asimismo, trabajaron en el lugar agentes de Defensa Civil, coordinando el operativo y evaluando las condiciones de seguridad del edificio.

Como consecuencia del incidente, se vio afectado el suministro eléctrico en una parte de la clínica, por lo que se aguardaba la intervención técnica correspondiente para restablecer el servicio y garantizar el normal funcionamiento del centro de salud. Desde la institución indicaron que el resto de las áreas continuaron operando con normalidad, aunque bajo estrictas medidas de precaución.

clínica Clínica Modelo Paraná
Noticias relacionadas
parana: un joven robo un auto para ir a la casa de su pareja

Paraná: un joven robó un auto para ir a la casa de su pareja

tragedia en victoria: dos trabajadoras murieron en un incendio en un local gastronomico

Tragedia en Victoria: dos trabajadoras murieron en un incendio en un local gastronómico

Un motociclista murió tras chocar con un auto en la ruta nacional 12, en el Departamento Tala. 

Departamento Tala: un motociclista murió tras chocar con un auto en la ruta nacional 12

paradero: buscan a una adolecente de 14 anos, de parana

Paradero: buscan a una adolecente de 14 años, de Paraná

Ver comentarios

Lo último

Vecinos del barrio Plaza Sáenz Peña denunciaron la venta ilegal de pirotecnia en un comercio de Paraná

Vecinos del barrio Plaza Sáenz Peña denunciaron la venta ilegal de pirotecnia en un comercio de Paraná

Los Quini 6 quedaron vacantes y el próximo sorteo pondrá en juego casi 9.700 millones de pesos

Los Quini 6 quedaron vacantes y el próximo sorteo pondrá en juego casi 9.700 millones de pesos

Principio de incendio en la Clínica Modelo de Paraná

Principio de incendio en la Clínica Modelo de Paraná

Ultimo Momento
Vecinos del barrio Plaza Sáenz Peña denunciaron la venta ilegal de pirotecnia en un comercio de Paraná

Vecinos del barrio Plaza Sáenz Peña denunciaron la venta ilegal de pirotecnia en un comercio de Paraná

Los Quini 6 quedaron vacantes y el próximo sorteo pondrá en juego casi 9.700 millones de pesos

Los Quini 6 quedaron vacantes y el próximo sorteo pondrá en juego casi 9.700 millones de pesos

Principio de incendio en la Clínica Modelo de Paraná

Principio de incendio en la Clínica Modelo de Paraná

La Plata: jóvenes confeccionaron un muñeco de Chiqui Tapia y lo quemarán como parte del ritual de fin de año

La Plata: jóvenes confeccionaron un muñeco de Chiqui Tapia y lo quemarán como parte del ritual de fin de año

Orgullo para el Rowing, Genaro Molteni fue convocado a la Concentración Nacional Sub 19

Orgullo para el Rowing, Genaro Molteni fue convocado a la Concentración Nacional Sub 19

Policiales
Principio de incendio en la Clínica Modelo de Paraná

Principio de incendio en la Clínica Modelo de Paraná

Encontraron a una joven pidiendo ayuda durante la madrugada en Paraná

Encontraron a una joven pidiendo ayuda durante la madrugada en Paraná

Incendio mortal en rotisería de Victoria: investigan las causas del fuego y si el local estaba habilitado

Incendio mortal en rotisería de Victoria: investigan las causas del fuego y si el local estaba habilitado

Paraná: un joven robó un auto para ir a la casa de su pareja

Paraná: un joven robó un auto para ir a la casa de su pareja

Tragedia en Victoria: dos trabajadoras murieron en un incendio en un local gastronómico

Tragedia en Victoria: dos trabajadoras murieron en un incendio en un local gastronómico

Ovación
Orgullo para el Rowing, Genaro Molteni fue convocado a la Concentración Nacional Sub 19

Orgullo para el Rowing, Genaro Molteni fue convocado a la Concentración Nacional Sub 19

Abrieron las inscripciones para el Maratón de la Artesanía 2026 en Colón

Abrieron las inscripciones para el Maratón de la Artesanía 2026 en Colón

La Plata: jóvenes confeccionaron un muñeco de Chiqui Tapia y lo quemarán como parte del ritual de fin de año

La Plata: jóvenes confeccionaron un muñeco de Chiqui Tapia y lo quemarán como parte del ritual de fin de año

La Liga Paranaense anunció un cambio en su Gerencia

La Liga Paranaense anunció un cambio en su Gerencia

Juventud Unida se reforzó con un delantero de categoría para el Regional Amateur

Juventud Unida se reforzó con un delantero de categoría para el Regional Amateur

La provincia
Vecinos del barrio Plaza Sáenz Peña denunciaron la venta ilegal de pirotecnia en un comercio de Paraná

Vecinos del barrio Plaza Sáenz Peña denunciaron la venta ilegal de pirotecnia en un comercio de Paraná

Se normaliza la producción de agua potable en la planta Echeverría

Se normaliza la producción de agua potable en la planta Echeverría

El Concejo Deliberante de Paraná acompañó el acuerdo para reducir el costo de la factura eléctrica

El Concejo Deliberante de Paraná acompañó el acuerdo para reducir el costo de la factura eléctrica

Desde 2026 regirá plenamente la receta electrónica en Entre Ríos

Desde 2026 regirá plenamente la receta electrónica en Entre Ríos

Concordia no renovará contrato a 130 empleados municipales

Concordia no renovará contrato a 130 empleados municipales

Dejanos tu comentario