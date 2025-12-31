Principio de incendio en la Clínica Modelo de Paraná

La rápida intervención evitó daños mayores en la clínica céntrica. La falla se registró en una de las áreas internas del establecimiento.

Un principio de incendio se registró este miércoles por la tarde en la Clínica Modelo de la ciudad de Paraná, ubicada a pocos metros de la peatonal San Martín, generando momentos de tensión entre pacientes, personal médico y transeúntes de la zona céntrica. Gracias a la rápida intervención del personal del establecimiento y de los servicios de emergencia, la situación fue controlada sin que se produjeran daños de consideración ni personas heridas.

Según se informó oficialmente, el foco ígneo se habría iniciado en una de las áreas internas de la clínica. Al advertir la presencia de humo, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad y se procedió a evacuar preventivamente el sector afectado, priorizando la seguridad de pacientes y trabajadores.

Un dato clave en la resolución del incidente fue la actuación inmediata de dos empleados de la Clínica Modelo que, además de cumplir funciones en el establecimiento, integran el cuerpo de Bomberos Voluntarios. Ambos intervinieron de manera eficaz en los primeros minutos, logrando contener el avance del fuego hasta la llegada de refuerzos, lo que resultó determinante para evitar consecuencias mayores.

Minutos más tarde, arribó al lugar una dotación de Bomberos Voluntarios, junto con personal de Bomberos Zapadores, quienes realizaron tareas de enfriamiento, ventilación y control total del área comprometida. Asimismo, trabajaron en el lugar agentes de Defensa Civil, coordinando el operativo y evaluando las condiciones de seguridad del edificio.

Como consecuencia del incidente, se vio afectado el suministro eléctrico en una parte de la clínica, por lo que se aguardaba la intervención técnica correspondiente para restablecer el servicio y garantizar el normal funcionamiento del centro de salud. Desde la institución indicaron que el resto de las áreas continuaron operando con normalidad, aunque bajo estrictas medidas de precaución.