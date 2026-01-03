Uno Entre Rios | Policiales | Santa Elena

Violento ataque en Santa Elena: un hombre fue brutalmente golpeado y hay cuatro detenidos

Un hombre fue brutalmente agredido por un grupo en barrio Hipódromo de Santa Elena, sufrió lesiones graves y hay cuatro detenidos.

3 de enero 2026 · 15:36hs
Violento ataque en Santa Elena: un hombre fue brutalmente golpeado y hay cuatro detenidos

Un hombre fue brutalmente golpeado en Santa Elena, departamento La Paz, y hay cuatro detenidos. El violento episodio ocurrió en la mañana de este sábado. Según se informó, personal policial intervino en un hecho de violencia ocurrido en calle Camilo Badía s/n, en el barrio Hipódromo, tras recibir un alerta por la presencia de un hombre lesionado en la vía pública.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con una mujer de 30 años, quien informó que alrededor de las 6 su pareja, un hombre de 35 años, fue abordado por un grupo de individuos cuando regresaba a su domicilio. Según el relato, el hombre habría sido agredido con golpes en distintas partes del cuerpo.

La víctima quedó internada en Paraná

Como consecuencia de las lesiones, el damnificado fue trasladado al hospital local, donde recibió atención médica. Posteriormente, y debido a la gravedad de su estado —con lesiones de carácter reservado—, se dispuso su derivación al Hospital San Martín de la ciudad de Paraná.

Informada la Unidad Fiscal en turno, se ordenó la detención de cuatro hombres, de 26, 30, 24 y 29 años de edad, sindicados como presuntos autores del ataque. Además, se dispuso el secuestro formal de sus prendas de vestir y la realización de las diligencias procesales correspondientes.

Las actuaciones continúan con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho.

Santa Elena detenidos
