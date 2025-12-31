Vecinos del barrio Plaza Sáenz Peña denunciaron la venta ilegal de pirotecnia en un comercio de Paraná

Un grupo de representantes de la Vecinal Plaza Sáenz Peña presentaron una denuncia formal. Se destaca la presencia en la zona de personas con TEA y mascotas.

Vecinos del barrio Plaza Sáenz Peña y representantes de la Vecinal Sáenz Peña presentaron una denuncia formal ante el Juzgado de Faltas de la ciudad de Paraná contra un comercio ubicado en calle Villaguay Nº 777, dedicado a la venta de pirotecnia, por presunto incumplimiento de la Ordenanza Municipal Nº 9.916, que regula y prohíbe la comercialización y uso de pirotecnia de alto impacto sonoro.

La presentación, fechada el 29 de diciembre de 2025, fue elevada a la Jueza de Faltas con el objetivo de que se investiguen una serie de hechos que, según los denunciantes, se repiten desde hace tiempo y generan un grave riesgo para la salud y la seguridad de la comunidad, especialmente ante la cercanía de las celebraciones de Año Nuevo.

Según consta en la denuncia, el comercio estaría comercializando pirotecnia expresamente prohibida por la normativa vigente, como bombas de estruendo y morteros, elementos que producen elevados niveles de ruido y se encuentran vedados por la ordenanza sancionada en agosto de 2020. Los vecinos sostienen que la venta de este tipo de productos viola de manera directa las disposiciones municipales.

Además, denunciaron que durante los festejos de Navidad, personas que conviven en el mismo inmueble donde funciona el local habrían utilizado ese material pirotécnico, arrojando bombas de estruendo desde la terraza del edificio. Esta situación, remarcaron, no solo confirma la venta de los productos prohibidos, sino también su uso efectivo en plena zona urbana.

Los vecinos advirtieron sobre las graves consecuencias que estos hechos provocan en el barrio. Señalaron que se registraron comportamientos alterados en animales domésticos, con episodios de huida que derivaron en situaciones de riesgo de vida. Asimismo, manifestaron su preocupación por posibles afectaciones en la salud de adultos mayores, incluyendo alteraciones en marcapasos, producto de la contaminación sonora.

En la denuncia también se destaca la presencia en la zona de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), quienes resultan especialmente vulnerables a los ruidos intensos. A ello se suma la cercanía del comercio con instituciones de salud de alta sensibilidad, como el Hospital San Martín, el Sanatorio Rawson y residencias de adultos mayores, lo que incrementa la gravedad de la situación denunciada.

Como respaldo, los firmantes indicaron que cuentan con pruebas documentales, entre ellas videos, fotografías y testimonios de vecinos, que fueron puestas a disposición de las autoridades para su evaluación. Además, aseguraron que las conductas denunciadas no son hechos aislados, sino que se repiten en distintos días y horarios, evidenciando un incumplimiento sistemático de la normativa.

Otro de los puntos señalados en la presentación refiere a las condiciones edilicias y de seguridad del local. Los vecinos solicitaron una inspección urgente, al advertir precariedad en las instalaciones, falta de medidas de seguridad y la utilización del mismo espacio como taller mecánico, lo que incrementaría el riesgo ante el manejo de material inflamable.

También se denunció la presunta venta de pirotecnia a menores de edad, una práctica expresamente prohibida y considerada de alto riesgo, así como el almacenamiento indebido de la mercadería, que estaría mezclada con otros productos inflamables, aumentando el peligro para quienes residen y circulan en la zona.

Por todo lo expuesto, los vecinos del barrio Plaza Sáenz Peña y la Vecinal Sáenz Peña solicitaron al Juzgado de Faltas que se investiguen los hechos y se dispongan medidas de control, prevención e inspección municipal, con el fin de evitar la reiteración de estas conductas y resguardar la seguridad de la comunidad, especialmente en el marco de las celebraciones de fin de año.

Carta de la Vecinal Plaza Sáenz Peña

PARANÁ, 29 DE DICIEMBRE, 2025.

Sra. Jueza de FaltasCiudad de ParanáLos abajo firmantes, vecinos del Barrio Plaza Sáenz Peña y de la Vecinal Sáenz Peña, nos dirigimos a usted a fin de formular formal denuncia a un comercio ubicado en calle Villaguay N° 777, dedicado a la venta de pirotecnia, por incumplimiento de las reglamentaciones establecidas en la Ordenanza Municipal N° 9916, sancionada el 20 de agosto de 2020.A continuación, exponemos los hechos denunciados, de manera clara y detallada:

Hecho 1 – Venta de pirotecnia prohibida:El comercio denunciado ha violado la normativa vigente al vender material pirotécnico prohibido de alto impacto sonoro, específicamente bombas de estruendo y morteros, los cuales generan una elevada contaminación sonora, expresamente prohibida por la ordenanza mencionada.

Hecho 2 – Uso indebido de pirotecnia por parte de personas vinculadas al comercio:Durante la celebración de la Navidad, personas que conviven en dicho local se encontraban en la terraza de la propiedad lanzando bombas de estruendo, lo que agravó la situación denunciada y demuestra el uso efectivo del material prohibido.

Hecho 3 – Daños y riesgos ocasionados a la comunidad - Presencia de personas con TEA y cercanía a instituciones de salud.Como consecuencia de estos hechos, se produjeron comportamientos alterados en animales, provocando huídas que derivaron en situaciones de riesgo de vida, así como alteraciones en marcapasos de adultos mayores, generando un grave perjuicio a la salud y seguridad de los vecinos.También en la zona residen personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), quienes resultan particularmente vulnerables a los efectos de la contaminación sonora producida por la pirotecnia de alto impacto. Asimismo, el comercio denunciado se encuentra en las inmediaciones del Hospital San Martín, del Sanatorio Rawson y residencias de adultos mayores, lo que aumenta la gravedad de los hechos denunciados, en razón del riesgo directo que dichas prácticas generan sobre pacientes, personas mayores y población con condiciones de salud sensibles.

Hecho 4 – Existencia de pruebas:Los hechos relatados se encuentran respaldados por videos, fotografías y relatos de vecinos testigos, los cuales se ponen a disposición para su evaluación.

Hecho 5 – Reiteración de las conductas denunciadas:Estas situaciones ocurren en reiteradas ocasiones y en distintos horarios, lo que demuestra una conducta persistente y reiterada de incumplimiento de la normativa vigente.

Hecho 6 – Condiciones edilicias y de seguridad del local:Solicitamos la urgente inspección del comercio, debido a la precariedad de sus instalaciones, la falta de medidas de seguridad, y el hecho de que el mismo espacio es utilizado como taller mecánico, lo cual agrava el riesgo.

Hecho 7 – Venta de pirotecnia a menores de edad:Se denuncia asimismo la gravedad de la venta de pirotecnia a menores de edad, situación expresamente prohibida y de alto riesgo.

Hecho 8 – Almacenamiento indebido de mercadería:El almacenamiento y control de la mercadería pirotécnica se realiza de manera indebida, encontrándose mezclada con productos inflamables, incrementando el peligro para la comunidad.Por todo lo expuesto, solicitamos se investiguen los hechos denunciados y se dispongan las acciones de prevención, control e inspección municipal correspondientes, con el propósito de evitar la reiteración de estas conductas, teniendo especialmente en cuenta la proximidad de los festejos de Año Nuevo.Sin otro particular, y aguardando una pronta intervención, saludamos a usted atentamente.

Vecinos del Barrio Plaza Sáenz PeñaVecinal Sáenz Peña