Se viene la Fiesta Provincial de los Reyes Magos: caravana, caramelos y sorteo de bicicletas

El 6 de enero la Fiesta Provincial de los Reyes Magos recorrerá barrios de Paraná con actividades, caramelos y sorpresas

3 de enero 2026 · 08:08hs
La Fiesta Provincial de los Reyes Magos es una celebración muy esperada por la gente.

Foto UNO/Archivo/Ilustrativa

La Fiesta Provincial de los Reyes Magos, la celebración más antigua de su tipo en la provincia de Entre Ríos, se prepara para recorrer los barrios de Paraná en una jornada llena de magia, música y mucha alegría.

La Fiesta Provincial de los Reyes Magos tendrá cuatro días de actividades en este 2025.

Esta fiesta, que tiene lugar cada 6 de enero, es una tradición que se mantiene viva gracias al esfuerzo de la comunidad y, en particular, a figuras clave como Daniel Chapino, quien a la cabeza de la organización.

El evento, que tiene como objetivo hacer felices a los niños de la ciudad, contará con la participación de los tres Reyes Magos, quienes, acompañados por una banda de música y una lluvia de caramelos, recorrerán diferentes barrios de la ciudad. El recorrido comenzará a las 17, el martes 6 de enero, con salida desde la rotonda de Bajada Grande. "Este martes, van a estar los Reyes Magos, y por tres horas, vamos a recorrer varios barrios, llevando magia y brillo a los chicos", indicó Chapino a El Once.

El recorrido y las sorpresas para los chicos

El recorrido de la caravana pasará por diferentes barrios y calles de Paraná, como La Pasarela, calle Caputo, Base Aérea, Gazzano y otros lugares importantes. A lo largo del trayecto, los Reyes Magos harán paradas en diversas plazas para arrojar caramelos y sacarse fotos con los niños. La caravana finalizará alrededor de las 20 en Avenida Las Américas y calle Juan Báez.

Fiesta Provincial de los Reyes Magos.jpg
La organización de este evento, que es completamente gratuita para los ciudadanos, cuenta con un equipo operativo de inspectores de tránsito, policía y bomberos voluntarios, quienes trabajan para garantizar que todo se desarrolle con orden y seguridad. "Estamos haciendo un gran esfuerzo, pero lo hacemos con mucho amor y dedicación. Queremos que este evento sea la fiesta más linda", comentó Daniel Chapino

Bicicletas y donaciones para los niños

Uno de los momentos más emocionantes de la fiesta es el sorteo de bicicletas, un premio muy esperado por los niños de Paraná. "A lo largo de la historia hemos sorteado hasta 21 bicicletas en tres días, y esperamos poder hacer lo mismo este año", expresó Chapino. Este año, la capilla organiza la donación de bicicletas y caramelos, y hace un llamado a la comunidad para colaborar. "Si el corazón ardiente de la fe y la magia de los Reyes nos empuja, todo es posible. Necesitamos bicicletas, caramelos, y todo lo que sea posible para hacer felices a los niños", afirmó el organizador.

Para quienes deseen colaborar, se pueden comunicar con la capilla al número 343 155 431800. "La donación de caramelos y bicicletas es fundamental para que esta fiesta sea un éxito", agregó Chapino, destacando que las bicicletas deben estar en condiciones de uso.

Reyes Magos caravana Paraná
