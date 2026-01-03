Leonel Vangioni anunció su retiro del fútbol profesional

Luego de 19 años de carrera, Leonel Vangioni anunció que dejará de ser futbolista profesional. Debutó en Newell's, brilló en River y se retiró en Quilmes.

Leonel Vangioni tuvo el mejor momento de su carrera jugando en River, donde ganó seis títulos.

Leonel Vangioni anunció su retiro como futbolista profesional luego de una carrera de 19 años en la que brilló en clubes como Newell's, River y Rayados de Monterrey. El Piri dio a conocer la noticia mediante un emotivo posteo en su cuenta de Instagram, donde destacó que "fue muy feliz y disfrutó muchísimo de esta etapa".

Además, el nacido hace 38 años en Villa Constitución agradeció la confianza y apoyo a los clubes por los que pasó, Newell's, River, Milan, Rayados, Libertad y Quilmes, acompañando la publicación con fotos de su trayectoria, y a su familia.

Vangioni, surgido de la Lepra, el club en el que más partidos disputó a lo largo de dos etapas (209), tuvo uno de sus momentos de mayor esplendor en el Millonario, donde jugó jugó entre 2013 y 2016, ganando seis títulos, cuatro de ellos internacionales, incluidas una Copa Sudamericana y una Copa Libertadores.

Tras los éxitos continentales, fue vendido al Milan, club en el que pasó una temporada antes de desembarcar en Monterrey, donde siguió haciendo historia y levantó tres trofeos. Sus últimos años como profesional los pasó en Libertad de Paraguay, Newell's y Quilmes, su último club.

Además, Vangioni disputó tres partidos con la Selección Argentina, todos amistosos, en 2009, 2012 y 2014.

El emotivo posteo de Leonel Vangioni