Recreativo protagonizará una jornada histórica

Recreativo recibirá a Rivadavia de Santa Fe en el capítulo inicial de la Liga Federal. Será el bautismo del Bochas en una competencia nacional.

Recreativo vivirá esta noche una jornada histórica. Cristalizará un anhelo de viejas generaciones de la institución de calle Italia. El Bochas disputará su primer encuentro oficial en un certamen a nivel nacional. Vivirá la fiesta en su casa, en el estadio Antonio Zorzet, donde recibirá desde las 21.30 a Rivadavia Juniors de Santa Fe.

Esta historia se disputará en el marco del capítulo inicial de la Liga Federal de Básquet, Zona A de la Conferencia Litoral.

El resurgimiento de Recreativo

En las últimas temporadas Recreativo recuperó el protagonismo en las competencias organizada por la Asociación Paranaense de Básquet (APB). El 15 de diciembre de 2024 el elenco dirigido por Oscar Heiss se coronó campeón del Torneo Clausura de dicho año al derrotar en la serie final a Unión de Crespo. Cortó la red al imponerse en su casa 60 a 59. De esa manera cortó con 61 años sin títulos en el ámbito local.

El elenco de calle Italia volvió a coronarse en la siguiente temporada al adjudicarse el segundo certamen de la temporada 2025. En esa ocasión derrotó en la serie final a Estudiantes. Levantó el trofeo en el Gigante del Parque donde barrió la serie al imponerse 72 a 68.

Recreativo fue uno de los 12 equipos entrerrianos que se ganó el derecho a competir en el tercer nivel del básquet argentino al finalizar en el sexto lugar en la última edición de la Liga Provincial Masculina de Básquet, categoría mayores. Por cuestiones económicas solamente cinco elencos confirmaron su participación en el certamen organizado por la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB).

Los otros representantes panzaverdes que formarán parte de la Liga Federal 2026 serán: Quique, Sionista, Urquiza de Santa Elena y La Armonía de Colón. Estos equipos integrarán la Zona A de la Liga Federal junto Gimnasia de Santa Fe y Rivadavia Juniors.

La Zona B de la Conferencia Litoral estará conformada por Argentino de Marcos Juárez, Gimnasia de Rosario, Náutico de Rosario, Olimpia de Venado Tuerto, equipo que se coronó campeón de la Liga Nacional de Básquet y de la Liga Sudamericana en la década del 90, Rosario Central, San Martín de Marcos Juárez) y Temperley de Rosario.

Formato de disputa de la Liga Federal.

La temporada 2026 de la Liga Federal estará conformado por 93 clubes. Los participantes fueron divididos en siete conferencias de acuerdo a la ubicación geográfica: NEA, NOA, Sudeste, Sur, Centro, Litoral y Metropolitana.

Cada conferencia tendrá su propia estructura de competencia, con fases regulares y playoffs internos para determinar los equipos que avanzarán a la siguiente etapa. Los 93 equipos disputarán esta primera fase jugando ida y vuelta contra todos sus rivales de Zona dentro de sus respectivas Conferencias.

Concluida la Fase Regular, clasificarán a los Play Offs Interconferencias cuatro equipos por Conferencia, excepto la Conferencia Metropolitana, que clasificará a ocho. Todos los Play Offs se disputarán al mejor de tres partidos, con formato 1-2. En las Zonas donde se dispute un Play In, siempre tendrá ventaja de localía el mejor ubicado en la Fase Regular.

Como se jugará la Conferencia Litoral

La Conferencia Litoral, sector que reunirá a los representantes entrerrianos, estará conformada por 14 clubes que fueron distribuidos en dos zonas de siete equipos cada una. En la primera fase los participantes se enfrentarán entre si en partidos de ida y vuelta dentro de cada zona. Los equipos clasificados en el primer escalón de las Zonas A y “B” en Fase Regular pasan directamente a los Cuartos de Final Interzonal. El resto competirá en octavos de final. En esta instancia los cruces serán de la siguiente manera: el equipo que finalice segundo en su zona se medirá ante quien culminé en el séptimo lugar, el tercero cruzará ante el sexto y el cuarto enfrentará a quien finalice la fase regular en el sexto escalón de su sector.

Los ganadores de estas llaves accederán a los cuartos de final. En esta instancia se producirán los cruces interzonales: el primero de la Zona A enfrentará al cuarto de la Zona B, el segundo de un sector al tercero del otro grupo. Los ganadores de estos duelos avanzarán a los playoffs interconferencias.