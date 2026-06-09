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Liga Federal: Quique, Sionista y Recreativo sacaron ventaja

En el primer punto de los playoffs de la Liga Federal el Decano ganó como local. El Bochas festejó en Santa Fe. Sionista ganó en Colón.

9 de junio 2026 · 09:32hs
Liga Federal: Quique, Sionista y Recreativo sacaron ventaja

Prensa Rivadavia Juniors

Quique, Sionista y Recreativo sacaron ventajas en el inicio de los playoffs de la Liga Federal de Básquet, Zona A de la Conferencia Litoral. La serie continuará el próximo viernes y de ser necesario, el sábado se disputará el tercer y decisivo punto.

Quique capitalizó la localía

Quique Club sacó adelante un duro examen ante su público en el estadio Guillermo Gayá tras vencer a Rivadavia Juniors de Santa Fe por 75-67. El Decano paranaense supo corregir los desacoples del inicio, reaccionó a tiempo ante un rival muy físico y terminó edificando una victoria sumamente necesaria para revalidar la localía.

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La gran figura de la noche fue Uriel Lejtman, quien firmó una planilla descomunal de 25 puntos para liderar el ataque del Decano, escoltado por la gran tarea de Facundo Folmer con 16 unidades. Por el lado de Rivadavia Juniors, el máximo artillero fue Alan Acosta con 17 tantos, seguido por Lorenzo Antoniazzi (15 puntos) y Mauro Natta (12).

En la primera mitad, la visita impuso condiciones con un juego físico y efectivo. Rivadavia se llevó el primer cuarto por la mínima (19-18) y estiró la ventaja antes del descanso largo tras un segundo período calcado (20-19), dejando el marcador 39-37 a favor de los santafesinos.

El quiebre del partido llegó en el tercer cuarto. Tras el paso por los vestuarios, se vio la mejor versión defensiva del Decano. Quique cerró todos los caminos a su aro, presionó las líneas de pase y metió un parcial demoledor de 18-7 que dio vuelta el partido y la tónica del juego.

En los diez minutos finales, los dirigidos por el Chuzo González mantuvieron la cabeza fría y mostraron un sólido cierre en ambos costados de la cancha. Aunque dos triples agónicos de Lorenzo Antoniazzi sobre el cierre maquillaron el resultado final para la visita, el festejo y el primer punto se quedaron en Paraná con un parcial de 20-21.

El duelo de representantes entrerrianos fue para Sionista

Sionista se impuso por 77-73 ante La Armonía de Colón como visitante y se adelantó 1-0 en los playoffs. Francisco González fue el goleador del ganador con 18 puntos, mientras que Santino Lanzi y Pablo Bilat anotaron 16 cada uno en el local.

Sionista Liga Federal
Sionista golpeó en Colón en el primer punto de los playoffs de la Liga Federal.

Sionista golpeó en Colón en el primer punto de los playoffs de la Liga Federal.

El juego comenzó con una intensidad física notable desde el salto inicial. El primer cuarto mostró a dos equipos estudiándose meticulosamente, alternándose el liderazgo del marcador sin lograr despegarse. En el dueño de casa, la conducción y el equilibrio ofensivo pasaron por las manos de Santino Lanzi y Pablo Bilat, cuyas conversiones sostuvieron al local para cerrar el primer parcial en unas tablas perfectas: 14-14.

La paridad se mantuvo como la norma durante el segundo período. El ida y vuelta fue constante: a cada ráfaga de La Armonía, la visita respondía con efectividad. Sin embargo, el elenco colonense comenzó a cargarse prematuramente de faltas personales, un factor de riesgo que el conjunto paranaense capitalizó desde la línea de libres para irse al descanso largo con una luz de ventaja: 31-33.

Tras el entretiempo se vio la mejor versión de La Armonía. Con un Lanzi encendido y de gran despliegue, el local logró revertir la tónica, pasar al frente y estirar la ventaja en varios pasajes. Pese al gran momento del Verde, Sionista reaccionó rápido, castigando con contragolpes letales ante cada pérdida local. Con el marcador 51-54, el desenlace quedaba totalmente abierto.

El último cuarto no fue apto para cardíacos. Un triple clave de Francisco González encendió las ilusiones de Sionista para estirar la ventaja visitante en un momento crucial. Aunque el final fue un ida y vuelta frenético, el Centro Juventud se mostró un poco más sólido en el epílogo, minimizó sus errores no forzados y terminó sellando el definitivo 73-77.

Recreativo sacó ventajas en Santa Fe

Recreativo le ganó este lunes a Gimnasia y Esgrima de Santa Fe en el estadio Ricardo Húngaro Crespi por 72 a 67, en el inicio de los playoffs por la zona A Conferencia Litoral de Liga Federal.

Los dos animaron un choque de rachas, pero el Bochas estuvo más fino en el final, con un Facundo Mackinnon decisivo (20 puntos más 14 rebotes) que incluso lo sentenció desde la línea.

Liga Federal Quique Sionista Recreativo
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