Recreativo gritó campeón en el Clausura de la APB tras un final electrizante ante Estudiantes

Recreativo se quedó con la serie tras ganar este martes por la noche en tiempo suplementario por 72 a 68 en la cancha del CAE.

Recreativo se consagró campeón del torneo Clausura de Primera División de la Asociación Paranaense de Básquet al vencer este martes por la noche a Estudiantes por 72 a 68, en condición de visitante, y cerrar la serie final por 2 a 0. El partido, disputado en la cancha del Club Atlético Estudiantes, tuvo todos los condimentos de una definición apasionante y necesitó de tiempo suplementario para resolver a un justo ganador.

El encuentro fue parejo de principio a fin. Estudiantes, obligado a ganar para estirar la serie, salió decidido a imponer condiciones ante su gente, mientras que Recreativo mostró desde el inicio su experiencia y carácter para afrontar una final en terreno ajeno. El desarrollo fue intenso, con defensas duras, posesiones largas y escaso margen para el error, propio de un duelo en el que estaba en juego un título.

Durante el tiempo regular ninguno de los dos equipos logró sacar diferencias importantes. El local encontró respuestas en momentos clave, empujado por un gran marco de público que colmó el estadio del Albinegro, mientras que el equipo de calle Italia respondió con personalidad, manteniéndose siempre en partido y haciendo valer su juego colectivo. Tras 40 minutos de alta tensión, el marcador quedó igualado en 60, obligando a disputar un suplementario.

En los cinco minutos adicionales, Recreativo fue más claro y efectivo. Con mayor serenidad en las decisiones ofensivas y una defensa firme en los momentos decisivos, el conjunto dirigido por Oscar Heis inclinó la balanza a su favor. Estudiantes luchó hasta el final, pero no pudo sostener el ritmo ni encontrar las respuestas necesarias para revertir el trámite en el cierre.

El suplementario fue para Recreativo

El 72 a 68 final desató el festejo visitante en pleno estadio rival y selló una campaña sólida de Recreativo, que barrió la serie final 2 a 0 y se quedó merecidamente con el título del Clausura de la APB. La consagración coronó el trabajo de un plantel que supo sobreponerse a la presión, jugar con inteligencia en los momentos claves y demostrar por qué fue uno de los equipos más regulares del certamen. Ahora definirá con Ciclista, ganador del Apertura, el mejor de año en la APB.