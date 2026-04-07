Racing venció a Independiente Petrolero en el debut en la Copa Sudamericana

El estreno de Racing en la Copa Sudamericana 2026 tuvo lugar en la altitud de Sucre, donde el elenco argentino venció 3 a 1 a Independiente Petrolero en el Estadio Olímpico Patria. En poco más de media hora, la Academia se puso en ventaja por los tantos de Gonzalo Sosa, quien a sus 21 años anotó su primer gol en la Primera del club, y Gastón Martirena; sobre el final de la primera etapa, Thomaz Santos descontó de penal. En el complemento, en la última jugada del partido, Adrián Fernández puso cifras definitorias. El duelo fue correspondiente a la primera fecha del Grupo E, del que también participan Caracas y Botafogo.