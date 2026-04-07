El estreno de Racing en la Copa Sudamericana 2026 tuvo lugar en la altitud de Sucre, donde el elenco argentino venció 3 a 1 a Independiente Petrolero en el Estadio Olímpico Patria. En poco más de media hora, la Academia se puso en ventaja por los tantos de Gonzalo Sosa, quien a sus 21 años anotó su primer gol en la Primera del club, y Gastón Martirena; sobre el final de la primera etapa, Thomaz Santos descontó de penal. En el complemento, en la última jugada del partido, Adrián Fernández puso cifras definitorias. El duelo fue correspondiente a la primera fecha del Grupo E, del que también participan Caracas y Botafogo.
Racing venció a Independiente Petrolero en el debut en la Copa Sudamericana
Racing, campeón de este certamen en 2024, se impuso por 3-1 con tantos de Gonzalo Sosa, Gastón Martirena y Toto Fernández. Descontó de penal Santos.
7 de abril 2026 · 21:10hs
El equipo dirigido por Gustavo Costas supo capitalizar sus oportunidades y mostró eficacia en el primer tramo del encuentro. Racing, que venía de una derrota en el clásico de Avellaneda, buscó recomponerse en tierras bolivianas y presentó una formación alternativa, relegando a varios titulares al banco de suplentes. La Academia apostó por la solidez defensiva y la velocidad en ataque para intentar sortear la altura de Sucre, que se ubica a 2.814 metros sobre el nivel del mar.