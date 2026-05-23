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Festejo del 25 de mayo: Provincia prohíbe la elaboración de tortas fritas

Mediante la Circular N° 5, la Dirección de Comedores de la Provincia recordó que “no se encuentra permitida la elaboración de alimentos fritos”

23 de mayo 2026 · 11:09hs
Festejo del 25 de mayo: Provincia prohíbe la elaboración de tortas fritas

Festejo del 25 de mayo: Provincia prohíbe la elaboración de tortas fritas

La Dirección de Comedores de la Provincia emitió un aviso dirigido a los establecimientos bajo su órbita de cara a los festejos conmemorativos del 25 de mayo en Entre Ríos. A través de la Circular Nº 5, la dependencia recordó que "no se encuentra permitida la elaboración de alimentos fritos, como las tortas fritas". Asimismo, el organismo aclaró que tampoco "está sugerida la compra y el ofrecimiento de facturas".

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Festejo del 25 de mayo: Provincia prohíbe la elaboración de tortas fritas

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En cambio, desde la repartición instaron a los comedores a optar por alternativas “más económicas y nutritivas”. Según el comunicado oficial, se sugiere "priorizar opciones alimentarias de menor costo y mejor composición nutricional como bizcochuelos caseros o adquiridos en panadería".

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La medida fue difundida por la División Técnica Nutricional de la Dirección de Comedores que tiene a su cargo la supervisión de los menús y las prácticas alimentarias en los comedores de la provincia.

"Despojar al pueblo"

En ese marco, el dirigente de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Fabián Peccín, afirmó por redes sociales que "el aviso publicado es parte del acervo cultural de esa élite. Es casi un mandato, que, con artilugios, manejan para que siga vivo. De esa élite que se vale de los de abajo para crecer y que muchas veces esos de abajo son el brazo ejecutor, que, descalificados y discriminados solapadamente y por debajo, son quienes también quedan sin los privilegios de la clase que creen pertenecer"

Asimismo, advirtió que la disposición "tiene como objetivo de ir paulatinamente despojando al pueblo de derechos, conquistas, cultura popular, pertenencia social; soslayando intereses colectivos y potenciando lo individual para abastecerse culturalmente y económicamente a costa de los más vulnerables".

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