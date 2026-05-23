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Ruta 18: una persona murió tras un choque frontal entre dos autos

El accidente fatal ocurrió este sábado por la mañana sobre la Ruta 18, entre Jubileo y Villa Clara. Hubo personas heridas que fueron trasladadas a hospitales de la zona

23 de mayo 2026 · 09:29hs
Ruta 18: una persona murió tras un choque frontal entre dos autos

Este sábado por la mañana se registró un accidente fatal sobre ruta 18, a la altura del kilómetro 182, en inmediaciones de las localidades de Jubileo y Villa Clara, donde colisionaron un VolksWagen Bora y un Fiat Uno. El siniestro vial se produjo en el tramo que conecta San Salvador con Villaguay, en un sector donde la autovía todavía no se encuentra habilitada.

Como consecuencia del fuerte impacto, uno de los ocupantes falleció en el lugar.

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Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de San Salvador, señalaron que en el Fiat Uno viajaba una familia oriunda de San Salvador, mientras que en el Volkswagen Bora se trasladaban personas de Villaguay.

Además de la víctima fatal, varias personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas a hospitales de San Salvador y Villaguay para recibir atención médica.

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