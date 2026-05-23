Ruta 18: una persona murió tras un choque frontal entre dos autos

El accidente fatal ocurrió este sábado por la mañana sobre la Ruta 18, entre Jubileo y Villa Clara. Hubo personas heridas que fueron trasladadas a hospitales de la zona

Este sábado por la mañana se registró un accidente fatal sobre ruta 18, a la altura del kilómetro 182, en inmediaciones de las localidades de Jubileo y Villa Clara, donde colisionaron un VolksWagen Bora y un Fiat Uno. El siniestro vial se produjo en el tramo que conecta San Salvador con Villaguay, en un sector donde la autovía todavía no se encuentra habilitada.