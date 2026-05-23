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Partido histórico en Paraná: Capibaras XV va por la clasificación ante Selknam

Capibaras XV recibe a Selknam en el Paraná Rowing Club por la fecha 12 del Súper Rugby Américas 2026 en un duelo clave rumbo a semifinales.

23 de mayo 2026 · 08:31hs
Partido histórico en Paraná: Capibaras XV va por la clasificación ante Selknam.

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Capibaras XV vivirá este sábado una jornada histórica para el rugby entrerriano y de toda la región. La franquicia del Litoral disputará por primera vez un encuentro oficial en la provincia de Entre Ríos al recibir a Selknam de Chile, por la fecha 12 del Súper Rugby Américas 2026.

El partido comenzará a las 16 en La Tortuguita del Paraná Rowing Club y tendrá además una enorme importancia deportiva para el conjunto que integra el rafaelino Lorenzo Colidio, ya que una victoria podría asegurarle el pase a las semifinales del certamen continental.

Paraná fue sede de la presentación del choque entre Capibaras XV y Selknam.

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Capibaras XV quiere sellar su pase a semifinales en una jornada histórica en Paraná

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El equipo llega en un gran momento y ocupa actualmente el segundo puesto de la tabla con 40 puntos, producto de ocho triunfos y apenas tres derrotas en once presentaciones. Del otro lado estará Selknam, franquicia chilena que también pelea por la clasificación y que tiene como base al seleccionado de Chile que disputará el Mundial de Rugby Australia 2027.

La expectativa en Paraná es muy alta y se espera una concurrencia cercana a las 7.000 personas para una jornada que marcará un antes y un después para el rugby profesional en la provincia.

Las entradas generales tienen un valor de 15 mil pesos para mayores y 10 mil para menores. Además, habrá sectores preferenciales con plateas, servicios de catering y merchandising oficial.

La fecha 12 del Súper Rugby Américas comenzó el viernes con los encuentros entre Pampas y Cobras BR, además de Peñarol frente a Dogos XV. El sábado, además del duelo en Paraná, Tarucas recibirá a Yacaré XV en Tucumán.

Posiciones del Súper Rugby Américas 2026: Dogos XV 46 puntos, Capibaras XV 40, Pampas 40, Selknam 33, Tarucas 29, Peñarol 27, Yacaré XV 13 y Cobras BR 10.

Capibaras XV Selknam Súper Rugby Américas
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