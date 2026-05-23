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LPF: Atlético Neuquén buscará saltar a lo más alto de la tabla

El Pingüi recibirá a Belgrano en uno de los adelantos de la séptima fecha de la LPF. Si Atlético Neuuqén gana, será el flamante líder del certamen

23 de mayo 2026 · 09:21hs
LPF: Atlético Neuquén buscará saltar a lo más alto de la tabla

@PatronatoenfotosMD

Con la disputa de seis encuentros comenzará este sábado la actividad correspondiente a la séptima fecha del Torneo Oficial de Primera División Masculino que organiza la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). El juego destacado se disputará en el estadio Luis Renaud, donde Atlético Neuquén recibirá a Belgrano a partir de las 19.

El Pingüi tendrá la oportunidad de saltar a lo más alto de las posiciones. Para transformarse en el flamante líder del certamen deberá conquistar la victoria en el sur de la capital entrerriana. De lograrlo, superará por una unidad a Universitario, que saldrá a escena el lunes.

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Los jinetes, tacos y caballos en las instalaciones de Aurora. Del campeonato participarán tres equipos.

En Aurora están listos para la cita ecuestre

El Mondonguero, por su parte, buscará sorprender al anfitrión para transformarse en el flamante escolta del conjunto de barrio Corrales.

Otras historias que se jugará este sábado por la séptima fecha de la LPF

Por otro lado, Don Bosco enfrentará a Patronato a partir de las 15.30. Esta historia se disputará en cancha de Ministerio, escenario donde el Salesiano oficiará de anfitrión.

A la misma hora Sportivo Urquiza recibirá en el Fortín de La Floresta a Formación Independiente.

Los restantes partidos comenzarán a las 16: En Los Toritos Camioneros enfrentará a Atlético VF. Por su parte, Instituto enfrentará a Argentino.

Posiciones del Torneo Oficial de la LPF

Universitario 15

Neuquén 13

Oro Verde 13

Sportivo Urquiza 12

Atlético Paraná 11

Belgrano 11

Don Bosco 11

San Benito 11

Atlético VF 10

Ciclón del Sur 10

Camioneros 7

Patronato 7

Los Toritos 7

Instituto 5

Peñarol 4

Independiente 4

Palermo 1

Argentino 0

LPF Atlético Neuquén Belgrano
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