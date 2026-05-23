Con la disputa de seis encuentros comenzará este sábado la actividad correspondiente a la séptima fecha del Torneo Oficial de Primera División Masculino que organiza la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). El juego destacado se disputará en el estadio Luis Renaud, donde Atlético Neuquén recibirá a Belgrano a partir de las 19.
LPF: Atlético Neuquén buscará saltar a lo más alto de la tabla
El Pingüi recibirá a Belgrano en uno de los adelantos de la séptima fecha de la LPF. Si Atlético Neuuqén gana, será el flamante líder del certamen
El Pingüi tendrá la oportunidad de saltar a lo más alto de las posiciones. Para transformarse en el flamante líder del certamen deberá conquistar la victoria en el sur de la capital entrerriana. De lograrlo, superará por una unidad a Universitario, que saldrá a escena el lunes.
El Mondonguero, por su parte, buscará sorprender al anfitrión para transformarse en el flamante escolta del conjunto de barrio Corrales.
Otras historias que se jugará este sábado por la séptima fecha de la LPF
Por otro lado, Don Bosco enfrentará a Patronato a partir de las 15.30. Esta historia se disputará en cancha de Ministerio, escenario donde el Salesiano oficiará de anfitrión.
A la misma hora Sportivo Urquiza recibirá en el Fortín de La Floresta a Formación Independiente.
Los restantes partidos comenzarán a las 16: En Los Toritos Camioneros enfrentará a Atlético VF. Por su parte, Instituto enfrentará a Argentino.
Posiciones del Torneo Oficial de la LPF
Universitario 15
Neuquén 13
Oro Verde 13
Sportivo Urquiza 12
Atlético Paraná 11
Belgrano 11
Don Bosco 11
San Benito 11
Atlético VF 10
Ciclón del Sur 10
Camioneros 7
Patronato 7
Los Toritos 7
Instituto 5
Peñarol 4
Independiente 4
Palermo 1
Argentino 0