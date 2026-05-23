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Crecen las versiones sobre la visita del Papa León XIV a la Argentina

Los rumores se potenciaron luego de que el canciller Pablo Quirno visitara al presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos y comentara que le dio una "buena noticia"

23 de mayo 2026 · 10:06hs
Crecen las versiones sobre la visita del Papa León XIV a la Argentina

Crecen las versiones sobre la visita del Papa León XIV a la Argentina

Las versiones de que el Papa León XIV visitará la Argentina en noviembre próximo cobraron fuerza en las últimas horas luego de que el canciller, Pablo Quirno, visitara al presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos y comentara que le dio una "buena noticia".

La expectativa por la visita del Sumo Pontífice a la Argentina crece entre los fieles y el gobierno. “Vine a reunirme con el presidente para darle «la buena noticia» que hará feliz a todo el pueblo argentino”, escribió en X el canciller. Y agregó: “¡Solo resta definir la fecha, qué linda primavera!”.

El presidente Javier Milei, junto a su hermana Karina, visitaron al Papa León XIV en junio de 2025.

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Milei y el Papa León

Previamente, el exembajador de Uruguay Carlos Enciso aseveró en la Santa Sede que León XIV tiene todo listo para una gira en noviembre por la Argentina, Uruguay y Perú.

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"Los días no están. Dice primera quincena, es el dato que tengo. Puede ser unos días más o menos, capaz que se puede modificar, pero lo importante es que sería en noviembre", contó Enciso.

De inmediato, Milei reposteó el mensaje de Quirno con un breve y contundente: “Se viene”.

Rumbo a Roma

En ese marco, fuentes del Ministerio de Capital Humano deslizaron que la ministra Sandra Pettovello tiene pautado un viaje a Roma, aún sin fecha definida. Se prevén encuentros de la funcionaria con autoridades del Vaticano en los que se abordarían detalles de la gira sudamericana del Santo Padre.

De ese modo, el estadounidense Robert Prevost concretará lo que nunca llegó a hacer Jorge Bergoglio luego de convertirse en el Papa Francisco: visitar la Argentina. Bergoglio evitó regresar a su país natal como jefe máximo de la Iglesia Católica a fin de evitar una politización de su figura.

En febrero pasado, Quirno voló a Roma y le entregó en mano una carta de Milei al Papa.

En esa oportunidad, Quirno había dicho luego de la reunión con León XIV: “Hice entrega de una carta de invitación del presidente al Papa para que visite la Argentina y reafirmé la voluntad de trabajar de manera conjunta por la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos”.

Con León XIV el año pasado

En junio de 2025, Milei y León XIV se reunieron durante 45 minutos a solas en la Biblioteca Pontificia. En ese marco, el Papa le confirmó al presidente que tenía previsto visitar a la Argentina. El presidente le regaló al Papa, entre otras cosas, un poncho de vicuña hecho por artesanos de Catamarca.

Luego, el primer mandatario se reunió con el secretario del Vaticano, Pietro Parolin, para profundizar las relaciones bilaterales entre la Casa Rosada y la Santa Sede.

Papa León XIV Argentina canciller Milei
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