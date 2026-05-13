Racing visita a Rosario Central por el pase a la semifinal

El partido se jugará desde las 18.45 en la ciudad de Rosario por los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

En el Gigante de Arroyito, Rosario Central recibirá a Racing el miércoles a las 18:45, por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. El Canalla viene de eliminar a Independiente, mientras que la Academia dejó en el camino a Estudiantes en UNO. El ganador de este cruce jugará la semifinal contra el vencedor de River-Gimnasia.

Rosario Central se hizo fuerte ante su gente y derrotó 3-1 a Independiente por los octavos de final. Arrancó perdiendo por un gol de Gabriel Ávalos, pero antes de que termine el primer tiempo lo igualó con un golazo de Ángel Di Maria. En el complemento, los jóvenes Giovanni Cantizano y Elías Verón sellaron la victoria para el conjunto de Jorge Almirón.

Luego del triunfo, Fideo, la figura del encuentro, declaró: "Creo que el equipo hizo un gran trabajo. Demostramos que jugamos al fútbol, que hicimos las cosas muy bien, demostramos adentro de la cancha. Lamentablemente hay gente que habla de más al pedo y termina involucrando a los jugadores que no tenemos nada que ver".

Racing llegaba en su peor momento y la victoria en UNO ante Estudiantes le dio vida. En un partido trabado y cuando todo parecía que se definia en el tiempo suplementario, apareció Santiago Sosa para cabecear un centro y así darle la clasificación a la Academia ante el Pincha, que había finalizado líder de su zona.

"Siempre te quieren dividir para debilitarte. Nosotros nos pegamos tiros solos. Si sos de Racing tenemos que estar más juntos que nunca", aseveró Gustavo Costas tras el triunfazo en La Plata. El plantel llegaba con un solo triunfo en los últimos 9 partidos jugados por todas las competencias y la comisión directiva, los jugadores y el cuerpo técnico fueron cuestionados por los hinchas y socios en la semana.