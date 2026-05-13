Torneo Apertura: Rosario Central venció a Racing y es semifinalista

El Canalla superó 2 a 1 a La Academia en el Gigante de Arroyitó por los cuartos de final del Torneo Apertura. La visita terminó con nueve jugadores.

Rosario Central se convirtió en semifinalista del Torneo Apertura tras derrotar 2 a 1 en tiempo suplementario a Racing Club, en un encuentro intenso y cargado de emociones. La Academia terminó el partido con nueve futbolistas y no pudo sostener la ventaja inicial ante un conjunto rosarino que mostró carácter para revertir la historia.

El equipo de Avellaneda había logrado abrir el marcador a los 41 minutos de la primera etapa por intermedio de Matías Zaracho. Racing encontró espacios y golpeó en un momento clave para irse al descanso en ventaja.

Argentinos ganó en el alargue y enfrentará a Belgrano en semifinales

Embed ¡RACING EMPEZÓ A GANAR EN ARROYITO CON ESTE GOL DE ZARACHO!



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En el complemento, Rosario Central reaccionó y alcanzó la igualdad a los 65 minutos gracias a Gastón Ávila. El empate revitalizó al conjunto rosarino y comenzó a inclinar el desarrollo a su favor, más aún después de la expulsión de Adrián Maravilla Martínez a los 75 minutos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ESPNArgentina/status/2054702062315753949&partner=&hide_thread=false ¡PARTIDO EMPATADO EN ARROYITO! Di María tiró el centro y Gastón Ávila venció a Cambeses para el 1-1 de Rosario Central frente a Racing.



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Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ESPNArgentina/status/2054704388128575998&partner=&hide_thread=false ¡EXPULSADO MARAVILLA MARTÍNEZ EN UN PARTIDO CALIENTE EN ARROYITO! El delantero vio la tarjeta roja tras el llamado del VAR a Herrera y Racing jugará con uno menos lo que resta del partido ante Rosario Central.



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Con un hombre menos, Racing resistió durante gran parte del cierre del tiempo reglamentario y llevó la definición al suplementario. Sin embargo, el panorama se complicó todavía más para la Academia con la roja mostrada a Marcos Di Césare a los 96 minutos.

Embed ¡OTRA ROJA EN RACING! Di Cesare se fue expulsado y todo el banco de Racing estalló en el partido ante Rosario Central. ¿Qué te pareció?



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Con dos futbolistas de más, Rosario Central encontró el gol de la clasificación a los 106 minutos a través de Enzo Copetti, quien definió el encuentro y desató el festejo canalla.

Embed ¡ENZO COPETTI Y LA LEY DEL EX EN ARROYITO! En el inicio del segundo tiempo del alargue, el delantero de Rosario Central puso el 2-1 sobre Racing.



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Como sigue el camino de Rosario Central

De esta manera, Rosario Central se instaló entre los cuatro mejores del certamen y en semifinales se medirá con el vencedor del cruce entre River Plate y Gimnasia y Esgrima La Plata.