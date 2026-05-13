Rosario Central se convirtió en semifinalista del Torneo Apertura tras derrotar 2 a 1 en tiempo suplementario a Racing Club, en un encuentro intenso y cargado de emociones. La Academia terminó el partido con nueve futbolistas y no pudo sostener la ventaja inicial ante un conjunto rosarino que mostró carácter para revertir la historia.
Torneo Apertura: Rosario Central venció a Racing y es semifinalista
El Canalla superó 2 a 1 a La Academia en el Gigante de Arroyitó por los cuartos de final del Torneo Apertura. La visita terminó con nueve jugadores.
El equipo de Avellaneda había logrado abrir el marcador a los 41 minutos de la primera etapa por intermedio de Matías Zaracho. Racing encontró espacios y golpeó en un momento clave para irse al descanso en ventaja.
En el complemento, Rosario Central reaccionó y alcanzó la igualdad a los 65 minutos gracias a Gastón Ávila. El empate revitalizó al conjunto rosarino y comenzó a inclinar el desarrollo a su favor, más aún después de la expulsión de Adrián Maravilla Martínez a los 75 minutos.
Con un hombre menos, Racing resistió durante gran parte del cierre del tiempo reglamentario y llevó la definición al suplementario. Sin embargo, el panorama se complicó todavía más para la Academia con la roja mostrada a Marcos Di Césare a los 96 minutos.
Con dos futbolistas de más, Rosario Central encontró el gol de la clasificación a los 106 minutos a través de Enzo Copetti, quien definió el encuentro y desató el festejo canalla.
Como sigue el camino de Rosario Central
De esta manera, Rosario Central se instaló entre los cuatro mejores del certamen y en semifinales se medirá con el vencedor del cruce entre River Plate y Gimnasia y Esgrima La Plata.