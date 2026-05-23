Fin de semana largo: expectativas moderadas para el sector del turismo en destinos entrerrianos

Prestadores estiman que la ocupación rondará el 50% este fin de semana largo. Afirman que la situación económica general del país impacta en la actividad.

Las termas son un atractivo fuerte para la temporada de otoño

Comienza hoy el segundo fin de semana largo del mes, ya que el lunes se conmemora el Día de la Revolución de Mayo. En este conexto, el sector turístico entrerriano mantiene expectativas moderadas respecto al movimiento que podría generarse en la provincia. Si bien aseguran que Entre Ríos continúa preparada para recibir visitantes con una amplia oferta de termas, gastronomía, naturaleza y eventos culturales, reconocen que el contexto económico sigue condicionando fuertemente el nivel de ocupación y el consumo.

Así lo expresó el presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo (CET), Juan Manuel Acedo , quien estimó que la ocupación promedio provincial podría ubicarse entre el 45% y el 55%, de acuerdo con las reservas y consultas registradas hasta el momento. “Las expectativas siempre son buenas porque la provincia está preparada para recibir turistas, pero hoy el problema es económico. La gente tiene ganas de viajar, pero muchas veces no puede hacerlo”, señaló a UNO .

Termas Las termas son el gran atractivo de Entre Ríos Gentileza: Turismo Entre Ríos

Acedo explicó que el principal mercado emisor para Entre Ríos –compuesto especialmente por turistas provenientes de Capital Federal y Buenos Aires– atraviesa una situación económica compleja que limita la frecuencia de las escapadas. En ese sentido, consideró probable que muchos de quienes viajaron durante el feriado del 1º de mayo no puedan repetir una salida turística en este nuevo fin de semana largo.

Sin embargo, destacó que este tipo de fechas suelen movilizar especialmente al excursionismo interno y a quienes deciden viajar a último momento, muchas veces atentos a las condiciones climáticas. “Son fines de semana que se prestan para escapadas cortas, de una o dos noches, sobre todo de turistas de la región. Eso mueve el alojamiento, la gastronomía y los atractivos”, explicó.

El atractivo de las termas y las ferias

En cuanto a las preferencias de los visitantes, Acedo aseguró que las termas continúan siendo el producto turístico más fuerte de la provincia durante la temporada otoño-invierno. “Los destinos termales marcan una diferencia enorme porque son atractivos consolidados y generan mucho movimiento económico”, sostuvo.

En ese marco, planteó la necesidad de revisar la legislación vigente para permitir nuevas perforaciones termales en otros puntos de Entre Ríos, con el objetivo de ampliar la oferta y fortalecer el desarrollo turístico de más localidades.

Además de las termas, el dirigente remarcó la importancia de las ferias gastronómicas, festivales y actividades organizadas por los municipios, especialmente durante los fines de semana largos, como herramientas para atraer visitantes y dinamizar el consumo local.

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Impacto de la crisis

A lo largo de la entrevista, Acedo insistió en que el principal problema del sector turístico continúa siendo la pérdida del poder adquisitivo y la fuerte caída del consumo. “La macroeconomía podrá haber mejorado, pero la microeconomía todavía no. Hoy el turismo no es prioridad para muchas familias”, afirmó.

Según indicó, el sector atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años, con niveles de consumo muy bajos, costos fijos elevados y rentabilidades prácticamente nulas. “Tenemos precios prácticamente congelados desde hace un año y medio e incluso muchos establecimientos están bajando tarifas para sostener la actividad”, explicó.

El presidente de la CET advirtió además que numerosos prestadores turísticos y gastronómicos ya debieron cerrar sus puertas o suspender actividades ante la imposibilidad de sostener los costos operativos.

En ese sentido, mencionó especialmente el impacto de los servicios, la energía y la calefacción en plena temporada invernal. “No se puede tener un hotel a media luz o sin calefacción para ahorrar. Son gastos fijos que hay que afrontar aunque no haya turistas”, señaló.

También cuestionó la posibilidad de nuevos aumentos o quita de subsidios en servicios esenciales, al considerar que cualquier incremento adicional podría agravar aún más la situación del sector.

Impulso a las microrregiones

Consultado por el trabajo de promoción turística a través de las microregiones impulsadas por la provincia. Acedo consideró positiva la estrategia, aunque aclaró que se trata de un proceso a largo plazo. “Posicionar una microregión como producto turístico lleva tiempo, pero creemos que es un camino acertado”, indicó.

Como ejemplo, destacó el funcionamiento de la microrregión Tierra de Palmares y experiencias como el pasaporte termal, que articulan acciones entre municipios, sector privado y Estado.

Para el dirigente, ese tipo de experiencias deberían replicarse en otras zonas de Entre Ríos para fortalecer el desarrollo turístico regional.

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Esperan que los convoque el Ente Mixto de Turismo

Por otra parte, Acedo expresó preocupación por la falta de convocatoria a las instituciones privadas desde la puesta en marcha del Ente Mixto de Turismo provincial.

Según afirmó, desde la reglamentación del organismo, la Cámara Entrerriana de Turismo no volvió a ser convocada a reuniones de trabajo ni a instancias de planificación conjunta. “Esperábamos que el Ente realmente funcionara de manera articulada entre el Estado y el sector privado. Hoy sentimos que eso no está ocurriendo”, manifestó.

El dirigente recordó que la creación de un Ente Mixto había sido un pedido histórico del sector turístico y lamentó que, una vez concretado, las cámaras y entidades privadas no estén participando activamente de las decisiones.

A pesar del contexto adverso, desde la CET mantienen la expectativa de que el movimiento turístico pueda repuntar durante el fin de semana largo y de que las condiciones económicas permitan una recuperación gradual de la actividad en los próximos meses.