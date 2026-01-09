Uno Entre Rios | El País | Turismo

El turismo nacional inició el año 2026 con cifras positivas

Con fuerte movimiento en distintas regiones del país, el turismo nacional vive una de las mejores cifras. Datos por región

9 de enero 2026 · 13:10hs
El turismo nacional inicia el verano con cifras positivas

Gentileza: Turismo Villa Elisa

Según los primeros datos del Observatorio Argentino de Turismo de CAT, hay un buen inicio de la temporada. Destinos como como Mar del Plata cerraron el año con muy buena ocupación e inicia enero con un piso de reservas por encima del 60%.

La presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Laura Teruel, afirmó que "Según datos del Observatorio Argentino de Turismo (OAT) de la Cámara (CAT) ya podemos apreciar el comienzo de una buena temporada de verano con indicadores de ocupación positivos en los principales destinos turísticos del país. Los primeros datos del OAT muestran alentadores niveles de ocupación y un sostenido movimiento turístico, lo que genera buenas expectativas para las próximas semanas en diferentes destinos turísticos de la Costa Atlántica, Córdoba, el Litoral, Cuyo, el Norte y la Patagonia".

Traslasierras San Javier y Yacanto viñedos.jpg

Datos por región

Por su parte, el Partido de La Costa cerró el año con la visita de 170.000 turistas (un 16% más que el mismo período del año anterior). Pinamar ya supera el 80% con Cariló con picos de ocupación plena. En el primer fin de semana de enero el partido de Villa Gesell está en l 84% de ocupación. Mar de las Pampas con picos del 98%, Las Gaviotas el 97% y Mar Azul el 95%. Monte Hermoso cerró el año con una ocupación casi plena y arranca la temporada con grande expectativas.

El Córdoba el cierre de año los principales destinos serranos registraron altos niveles de ocupación en hoteles y cabañas, que oscilaron entre el 75% y el 95%, según la localidad. Villa Carlos Paz inicia la temporada en el orden del 90% de ocupación. Santa Rosa de Calamuchita tuvo, el primer fin de semana de enero, una ocupación del 95%.

bariloche 3.jpg

En cuanto a la Patagonia, Bariloche, es uno de los destinos más buscados del país, supera el 80% en base a reservas para el inicio de la temporada. Villa la Angostura y San Martín de los Antes en el 85%.

Laura Teruel destacó, además, que “estos números son el resultado del trabajo conjunto del sector público y privado sumando a la diversidad de la oferta turística de nuestro país, promociones y financiación para facilitar la decisión de los argentinos de seguir eligiendo viajar por la Argentina, así como también continuar propiciando que más turistas internacionales vengan a visitarnos. El gran desafío para la temporada es sostener este ritmo, cuidar la calidad de los servicios y seguir consolidando al turismo como un motor clave de la economía y el empleo”.

palmares.jpg

Turismo en el Litoral

Por su parte el Litoral inició con buenos números. En Entre Ríos Gualeguaychú y Colón por encima del 80%

En Misiones la ocupación ronda el 70% y con grandes expectativas de ser de los más elegidos de la temporada.

Santa Fé cerró el año 2025 como un gran año turístico con más de un millón cien mil turistas.

En la Región de Cuyo

Mendoza se destaca como uno de los destinos más buscados, las reservas para el inicio de la temporada rondan el 80%.

En el Norte

En la provincia de Tucumán Tafi del Valle y San Javier inician la temporada con reservas por encima del 70%· La Quebrada de Humahuaca, Jujuy, ya supera el 70% de ocupación.

