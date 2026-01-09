Concordia: vecinos de la planta de EGGER irán a la Justicia con amparo ambiental

Vecinos de la planta de Egger de Concordia renovaron sus reclamos ambientales. Desatendidos por el municipio acordaron los pasos a seguir ante a Justicia

Vecinos autoconvocados del barrio Las Tejas, Villa Adela y de la zona de El Martillo, e la ciudad de Concordia, se reunieron y renovaron sus protestas por los problemas ambientales que sufren debido a la planta de la empresa Egger, ex Masisa. Decidieron presentar un amparo ambiental ante la justicia,

Los habitantes de esos barrios están preocupados por la emanación de sustancias y polvillo de aserrín que producen problemas de salud. "No estamos en contra de la producción; somos conscientes de la importancia de su aporte a la economía regional como empresa pero queremos priorizar la salud de los vecinos y el respeto al medio ambiente para una vida saludable", indicaron a medios locales.

Concordia vecinos autoconvocados problemas ambientales Egger Ex Masisa

En la reunión, realizada en la noche del jueves, se reunieron más de 80 vecinos que labraron y firmaron un acta en la que se establecieron cinco puntos de reclamo, entre éstos la decisión de impulsar un amparo colectivo. La medida que se impulsará se ve justificada "por la falta de respuesta concreta los reclamos por parte de las autoridades municipales que denen realizan los controles e informes".

Por último, destacaron que "nadie del municipio se hizo presente", por lo que no se sienten acompañados. En ese sentido, adelantaron que continuarán organizándose y no descartan nuevas medidas en el corto plazo si no obtienen respuestas concretas por parte de las autoridades y de la empresa señalada.