Uno Entre Rios | Escenario | PreMate

PreMate Paraná: más de 350 artistas se presentaron en el Teatro 3 de Febrero

Artistas de diferentes géneros musicales participaron del PreMate, certamen para definir la participación en la 35ª Fiesta Nacional del Mate de Paraná

9 de enero 2026 · 13:03hs
Artistas de diferentes géneros musicales participaron del PreMate

Artistas de diferentes géneros musicales participaron del PreMate, certamen para definir la participación en la 35ª Fiesta Nacional del Mate de Paraná
Artistas de diferentes géneros musicales participaron del PreMate

Artistas de diferentes géneros musicales participaron del PreMate, certamen para definir la participación en la 35ª Fiesta Nacional del Mate de Paraná
Artistas de diferentes géneros musicales participaron del PreMate

Artistas de diferentes géneros musicales participaron del PreMate, certamen para definir la participación en la 35ª Fiesta Nacional del Mate de Paraná
Artistas de diferentes géneros musicales participaron del PreMate

Artistas de diferentes géneros musicales participaron del PreMate, certamen para definir la participación en la 35ª Fiesta Nacional del Mate de Paraná

Durante dos jornadas, artistas de diferentes géneros musicales —Folclore, Tango y Cumbia/Tropical— le dieron vida al certamen que definirá a las propuestas locales que se presentarán en la 35ª edición de la Fiesta Nacional del Mate. La convocatoria continuará ahora en las sedes de Maciá y Villaguay.

La segunda jornada del certamen Premate, en su instancia selectiva, cerró con gran suceso y una importante convocatoria de público en el Teatro Municipal 3 de Febrero, consolidando al espacio como una verdadera usina de talentos de la ciudad y la región.

Certamen Premate: récord de inscriptos en Paraná

Certamen Premate: récord de inscriptos en Paraná

Presentaron la Fiesta Nacional de la Playa de Río 2026: Un orgullo para los uruguayenses.

Presentaron la Fiesta Nacional de la Playa de Río 2026: "Un orgullo para los uruguayenses"

PreMate 2026 Fiesta Nacional del Mate Paraná Teatro 3 de Febrero

El cronograma del preselectivo continuará en las sedes de Maciá el proximo lunes 12 de Enero y en Villaguay el día jueves 22, donde nuevos artistas buscarán un lugar en el escenario mayor de la Fiesta Nacional del Mate.

En relación con el desarrollo del evento y el nivel de los artistas, el viceintendente David Cáceres señaló: “Hay que destacar esta instancia que le da la posibilidad a nuestros artistas locales, como así también de la región, de poder participar de un concurso que brinda la posibilidad de actuar en el escenario mayor de la Fiesta Nacional del Mate”.

“Hubo más de 350 artistas de la ciudad y algunos de los alrededores. Es altamente positivo porque comprobamos que la Educación No Formal que se genera desde los diferentes Estados es fundamental. El impulso lo dan los Talleres Populares, una política que sostenemos con el total apoyo de la intendenta Rosario Romero”, valoró el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani.

A su vez, la directora del Teatro 3 de Febrero, Francisca D’Agostino, sostuvo: “Estamos felices porque pasaron por el escenario del 3 de Febrero más de 350 artistas de casi 10 localidades del departamento Paraná. Hay mucha expectativa por estar en el escenario mayor de la Fiesta del Mate”.

PreMate 2026 Fiesta Nacional del Mate Paraná 2

Proyectos seleccionados

En Música fueron seleccionados el Chaves Schiavoni Dúo, en la categoría Folklore y Tango, y Joel Palavecino, en Cumbia y Tropical, quienes representarán a la sede Paraná en la próxima instancia del certamen.

PreMate 2026 Fiesta Nacional del Mate Paraná

Usina del arte

Guadalupe Frías, del grupo Guada Frías Grupo, expresó que “se trató de una oportunidad muy linda de poder pisar un escenario tan privilegiado y tan hermoso de nuestra ciudad”.

“Hay ganas de venir, de participar, hay muchos artistas locales y del interior y está bueno que se encuentren, que la sala esté llena. Sería un sueño estar en el escenario mayor”, agregó el solista Enzo Barzola.

PreMate Fiesta Nacional del Mate Paraná
Noticias relacionadas
Artistas entrerrianos: los festivales folclóricos pierden su identidad

Artistas entrerrianos: "los festivales folclóricos pierden su identidad"

El Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman, ubicado en Buenos Aires 226, de Paraná informó sus horarios de verano

Paraná: cuándo recorrer el Museo de la Ciudad

Vestuario, Carrozas y Música: todo lo que se evaluó en la primera noche del Carnaval del País

Vestuario, Carrozas y Música: todo lo que se evaluó en la primera noche del Carnaval del País

Fiesta de la Playa: último día de venta de entradas a precio promocional

Fiesta de la Playa: último día de venta de entradas a precio promocional

Ver comentarios

Lo último

Pelea callejera entre un conductor e inspectores de Tránsito en La Paz

Pelea callejera entre un conductor e inspectores de Tránsito en La Paz

Cuidado personalizado: la nueva generación de guarderías caninas que recrea el ambiente familiar

Cuidado personalizado: la nueva generación de guarderías caninas que recrea el ambiente familiar

Farmacias Dr Ahorro cerró 11 locales, despidió más de 100 trabajadores

Farmacias Dr Ahorro cerró 11 locales, despidió más de 100 trabajadores

Ultimo Momento
Pelea callejera entre un conductor e inspectores de Tránsito en La Paz

Pelea callejera entre un conductor e inspectores de Tránsito en La Paz

Cuidado personalizado: la nueva generación de guarderías caninas que recrea el ambiente familiar

Cuidado personalizado: la nueva generación de guarderías caninas que recrea el ambiente familiar

Farmacias Dr Ahorro cerró 11 locales, despidió más de 100 trabajadores

Farmacias Dr Ahorro cerró 11 locales, despidió más de 100 trabajadores

El turismo nacional inició el año 2026 con cifras positivas

El turismo nacional inició el año 2026 con cifras positivas

PreMate Paraná: más de 350 artistas se presentaron en el Teatro 3 de Febrero

PreMate Paraná: más de 350 artistas se presentaron en el Teatro 3 de Febrero

Policiales
Pelea callejera entre un conductor e inspectores de Tránsito en La Paz

Pelea callejera entre un conductor e inspectores de Tránsito en La Paz

Me mataron en vida: el doloroso testimonio de la madre de Facundo Bracamonte

"Me mataron en vida": el doloroso testimonio de la madre de Facundo Bracamonte

Piden Justicia para Katherine Alva y Facundo Braccamonte

Piden Justicia para Katherine Alva y Facundo Braccamonte

Secuestraron mercadería sin documentación en el Puesto del Túnel Subfluvial

Secuestraron mercadería sin documentación en el Puesto del Túnel Subfluvial

Paso Cerrito: dos mujeres llevaban 130 celulares de contrabando hasta en el motor del auto

Paso Cerrito: dos mujeres llevaban 130 celulares de contrabando hasta en el motor del auto

Ovación
La Paz ya palpita el Triatlón Internacional 2026

La Paz ya palpita el Triatlón Internacional 2026

Racing presentó a Valentín Carboni, usará el número de un histórico

Racing presentó a Valentín Carboni, usará el número de un histórico

El concordiense Marcos Kremer estará varias semanas de baja

El concordiense Marcos Kremer estará varias semanas de baja

Real Madrid venció a Atlético de Madrid y habrá Clásico ante Barcelona en la final de la Supercopa de España

Real Madrid venció a Atlético de Madrid y habrá Clásico ante Barcelona en la final de la Supercopa de España

Luciano Benavides sumó su primera victoria de etapa en el Dakar

Luciano Benavides sumó su primera victoria de etapa en el Dakar

La provincia
Cuidado personalizado: la nueva generación de guarderías caninas que recrea el ambiente familiar

Cuidado personalizado: la nueva generación de guarderías caninas que recrea el ambiente familiar

Presentaron la Fiesta Nacional de la Playa de Río 2026: Un orgullo para los uruguayenses

Presentaron la Fiesta Nacional de la Playa de Río 2026: "Un orgullo para los uruguayenses"

Comercio en Paraná cerró un 2025 paupérrimo

Comercio en Paraná cerró un 2025 "paupérrimo"

Concordia: vecinos de la planta de EGGER irán a la Justicia con amparo ambiental

Concordia: vecinos de la planta de EGGER irán a la Justicia con amparo ambiental

Entre Ríos registró 133 muertes en siniestros viales durante 2025

Entre Ríos registró 133 muertes en siniestros viales durante 2025

Dejanos tu comentario