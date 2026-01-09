PreMate Paraná: más de 350 artistas se presentaron en el Teatro 3 de Febrero

Artistas de diferentes géneros musicales participaron del PreMate, certamen para definir la participación en la 35ª Fiesta Nacional del Mate de Paraná

Artistas de diferentes géneros musicales participaron del PreMate, certamen para definir la participación en la 35ª Fiesta Nacional del Mate de Paraná

Artistas de diferentes géneros musicales participaron del PreMate, certamen para definir la participación en la 35ª Fiesta Nacional del Mate de Paraná

Artistas de diferentes géneros musicales participaron del PreMate, certamen para definir la participación en la 35ª Fiesta Nacional del Mate de Paraná

Artistas de diferentes géneros musicales participaron del PreMate, certamen para definir la participación en la 35ª Fiesta Nacional del Mate de Paraná

Durante dos jornadas, artistas de diferentes géneros musicales —Folclore, Tango y Cumbia/Tropical— le dieron vida al certamen que definirá a las propuestas locales que se presentarán en la 35ª edición de la Fiesta Nacional del Mate. La convocatoria continuará ahora en las sedes de Maciá y Villaguay.

La segunda jornada del certamen Premate, en su instancia selectiva, cerró con gran suceso y una importante convocatoria de público en el Teatro Municipal 3 de Febrero, consolidando al espacio como una verdadera usina de talentos de la ciudad y la región.

Presentaron la Fiesta Nacional de la Playa de Río 2026: "Un orgullo para los uruguayenses"

PreMate 2026 Fiesta Nacional del Mate Paraná Teatro 3 de Febrero

El cronograma del preselectivo continuará en las sedes de Maciá el proximo lunes 12 de Enero y en Villaguay el día jueves 22, donde nuevos artistas buscarán un lugar en el escenario mayor de la Fiesta Nacional del Mate.

En relación con el desarrollo del evento y el nivel de los artistas, el viceintendente David Cáceres señaló: “Hay que destacar esta instancia que le da la posibilidad a nuestros artistas locales, como así también de la región, de poder participar de un concurso que brinda la posibilidad de actuar en el escenario mayor de la Fiesta Nacional del Mate”.

“Hubo más de 350 artistas de la ciudad y algunos de los alrededores. Es altamente positivo porque comprobamos que la Educación No Formal que se genera desde los diferentes Estados es fundamental. El impulso lo dan los Talleres Populares, una política que sostenemos con el total apoyo de la intendenta Rosario Romero”, valoró el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani.

A su vez, la directora del Teatro 3 de Febrero, Francisca D’Agostino, sostuvo: “Estamos felices porque pasaron por el escenario del 3 de Febrero más de 350 artistas de casi 10 localidades del departamento Paraná. Hay mucha expectativa por estar en el escenario mayor de la Fiesta del Mate”.

PreMate 2026 Fiesta Nacional del Mate Paraná 2

Proyectos seleccionados

En Música fueron seleccionados el Chaves Schiavoni Dúo, en la categoría Folklore y Tango, y Joel Palavecino, en Cumbia y Tropical, quienes representarán a la sede Paraná en la próxima instancia del certamen.

PreMate 2026 Fiesta Nacional del Mate Paraná

Usina del arte

Guadalupe Frías, del grupo Guada Frías Grupo, expresó que “se trató de una oportunidad muy linda de poder pisar un escenario tan privilegiado y tan hermoso de nuestra ciudad”.

“Hay ganas de venir, de participar, hay muchos artistas locales y del interior y está bueno que se encuentren, que la sala esté llena. Sería un sueño estar en el escenario mayor”, agregó el solista Enzo Barzola.