Entre Ríos registró 133 muertes en siniestros viales durante 2025.

Entre Ríos registró 133 muertes en 118 siniestros viales durante 2025, casi un 20% más que en 2024, con Paraná, Gualeguaychú y Concordia a la cabeza.

En Entre Ríos, 133 personas murieron durante 2025 como consecuencia de 118 siniestros viales fatales ocurridos en rutas, calles urbanas y caminos rurales . La cifra representa un incremento cercano al 20% respecto de 2024 y posiciona a Paraná, Gualeguaychú, Concordia e Islas como los departamentos con mayor cantidad de víctimas.

Los datos surgen del reporte anual de siniestralidad vial elaborado por el Observatorio de Seguridad Vial de Entre Ríos, que analiza el período comprendido entre enero y diciembre de 2025.

Siniestros viales en Entre Ríos: 133 muertos y rutas nacionales como principales escenarios

A lo largo del año se registraron 847 siniestros viales con personas involucradas, de los cuales 118 fueron fatales. En total, 2.033 personas estuvieron implicadas en estos hechos: además de las 133 fallecidas, 772 sufrieron heridas graves y 334 lesiones leves. El informe considera víctima fatal a toda persona que fallece en el lugar del siniestro o hasta 30 días después del hecho.

La comparación interanual confirma un aumento de la letalidad vial en la provincia. En 2024 se habían contabilizado 111 muertes, mientras que en 2023 la cifra había alcanzado las 140 víctimas fatales.

En el análisis mensual, abril fue el período más crítico, con 16 siniestros fatales y 19 personas fallecidas. Le siguieron noviembre con 15 víctimas, y junio y agosto, ambos con 12. Julio presentó el menor registro del año, con seis fallecidos.

En cuanto a la distribución territorial, el departamento Paraná encabezó las estadísticas con 26 víctimas fatales, seguido por Gualeguaychú con 13 y por Concordia e Islas, con 12 casos cada uno. Federación y Diamante registraron 11 muertes, mientras que Federal, Feliciano y Nogoyá cerraron el año con una sola víctima cada uno.

El informe indica que el 60% de los siniestros fatales ocurrió en rutas, con mayor incidencia en las rutas nacionales 14 y 12. Entre las rutas provinciales, las más letales fueron la 11 y la 20. El 19% de las muertes se produjo en calles, el 17% en avenidas y el 4% en caminos rurales.

Chajarí ruta 14 incendio automovil Finalmente fueron cinco las víctimas fatales del accidente en Chajarí.

Respecto del tipo de siniestro, la colisión entre vehículos fue la modalidad predominante, con 75 casos, equivalente a casi dos tercios del total. Le siguieron los atropellos a peatones (18), los choques contra objetos fijos (10) y las caídas desde vehículos (7). Los vuelcos y salidas de calzada registraron tres casos cada uno.

El Observatorio señala además que el 55% de los hechos fatales ocurrió en zonas rurales, mientras que el 45% se registró en áreas urbanas. En cuanto al horario, el 53% sucedió durante el día y el 47% durante la noche. Los domingos concentraron la mayor cantidad de siniestros fatales (21%), seguidos por los viernes (18%) y los sábados (14%).

El perfil de las víctimas mantiene una marcada predominancia masculina: el 83% eran hombres y el 17% mujeres. El grupo etario más afectado fue el de 35 a 44 años (21%), seguido por el de 25 a 34 años (19%) y el de 65 a 74 años (17%). También se registraron muertes de niños y adolescentes, aunque en menor proporción.

En relación con el tipo de usuario de la vía, los motociclistas constituyeron el grupo más vulnerable, al representar el 38% de las víctimas fatales. Les siguieron los ocupantes de automóviles (26%), de camionetas o utilitarios (14%) y los peatones (13%). Los ciclistas y los usuarios de transporte de carga alcanzaron el 5% cada uno, mientras que los siniestros que involucraron maquinaria pesada representaron el porcentaje más bajo.