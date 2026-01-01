Uno Entre Rios | Ovación | Racing

Racing apunta reforzarse con un jugador de la Scaloneta

El presidente de Racing, Diego Milito, gestiona con sus pares de Inter de Milán para sumar al mediocampista Valentín Carboni.

1 de enero 2026 · 17:53hs
Valentín Carboni integró el plantel del Seleccionado Argentino que conquistó la Copa América 2024.

Valentín Carboni integró el plantel del Seleccionado Argentino que conquistó la Copa América 2024.

Racing busca dar el gran golpe del mercado de pases con la incorporación de Valentín Carboni para la temporada 2026. Ante la falta de minutos en el Genoa, el Inter de Milán evalúa interrumpir su actual cesión para buscarle un nuevo destino competitivo.

Esta situación permitió que la dirigencia encabezada por Diego Milito iniciara gestiones formales para sumar al talentoso volante creativo del seleccionado argentino.

Gabriel Arias ganó seis títulos custodiando la valla Albiceleste.

Gabriel Arias se despidió de Racing con un sentido mensaje

Newells apunta al experimentado arquero.

Newell's va por el arquero Gabriel Arias

El prestigio del presidente de la Academia resulta determinante, gracias al vínculo histórico y profesional que mantiene con la directiva italiana. Por su parte, el juvenil de 20 años ya manifestó su firme deseo de sumarse al plantel de Gustavo Costas para relanzar su carrera profesional. La posibilidad de sumar rodaje en uno de los grandes equipos del fútbol argentino seduce al jugador, quien busca recuperar el brillo que lo llevó a la Scaloneta.

Optimismo en el Mundo Racing

En Avellaneda reina el optimismo y se espera que el arribo del campeón de América en 2024 pueda confirmarse durante las primeras horas del 2026. En ese marco, la operación por el joven se realizaría mediante un préstamo. No obstante, Racing no está solo en la carrera, ya que Carboni maneja dos ofrecimientos adicionales de la propia Serie A.

Durante la actual temporada, el volante surgido de las inferiores de Lanús participó en 15 encuentros entre Serie A y Coppa Italia, logrando anotar en una sola ocasión. Su falta de continuidad es evidente, ya que apenas integró la alineación titular en seis oportunidades.

Racing Milito Valentin Carboni Inter
Gustavo Costas renovó con Racing.

Gustavo Costas renovó su vínculo como entrenador de Racing

Valentín Castellanos intentará recuperar su mejor nivel en la Premier League.

Valentín Castellanos será nuevo jugador del West Ham

Lionel Scaloni en su hogar.

El íntimo festejo de Año Nuevo de Lionel Scaloni en Pujato

Fernández fue una de las figuras del Vélez campeón de la Liga Profesional 2024.

Thiago Fernández atacó a los dirigentes de Vélez

