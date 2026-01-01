Racing apunta reforzarse con un jugador de la Scaloneta

Racing busca dar el gran golpe del mercado de pases con la incorporación de Valentín Carboni para la temporada 2026. Ante la falta de minutos en el Genoa, el Inter de Milán evalúa interrumpir su actual cesión para buscarle un nuevo destino competitivo.

El prestigio del presidente de la Academia resulta determinante, gracias al vínculo histórico y profesional que mantiene con la directiva italiana. Por su parte, el juvenil de 20 años ya manifestó su firme deseo de sumarse al plantel de Gustavo Costas para relanzar su carrera profesional. La posibilidad de sumar rodaje en uno de los grandes equipos del fútbol argentino seduce al jugador, quien busca recuperar el brillo que lo llevó a la Scaloneta.

Optimismo en el Mundo Racing

En Avellaneda reina el optimismo y se espera que el arribo del campeón de América en 2024 pueda confirmarse durante las primeras horas del 2026. En ese marco, la operación por el joven se realizaría mediante un préstamo. No obstante, Racing no está solo en la carrera, ya que Carboni maneja dos ofrecimientos adicionales de la propia Serie A.

Durante la actual temporada, el volante surgido de las inferiores de Lanús participó en 15 encuentros entre Serie A y Coppa Italia, logrando anotar en una sola ocasión. Su falta de continuidad es evidente, ya que apenas integró la alineación titular en seis oportunidades.