¿Que podría pasar con los descensos en la Primera Nacional y Patronato?

El Torneo de Primera Nacional está en etapa de definiciones. Patronato se encuentra dentro de los equipos que pelean por no perder la categoría en la Zona A. Así como la AFA cambió sobre la marcna el formato de la Primera División, anulando los descensos de esta temporada y llevando la cantidad de equipos a 30, con dos zonas de 15 y aboliendo el formato de Liga, en la Primera Nacional están a la expectativa. Y Patronato podría recibir buenas noticias en las próximas horas. Todavía no hay información oficial pero esperan un efecto cascada de parte de la AFA.

Dentro de cada zona se disputarán 18 fechas de ida y 18 fechas de vuelta contra los mismos rivales. La novedad para esta Primera Nacional 2024 es que se agregará una fecha interzonal con los emparejamientos y clásicos, a imagen y semejanza de la Copa de la Liga Profesional de Primera División.

¿Cómo se asciende en la Primera Nacional?

El primer ascenso saldrá del ganador de la final que disputarán los ganadores de cada una de las zonas. San Martín de Tucumán ganó la Zona A y en la Zona B, la disputa está caliente. Cinco equipos están apretados en 4 puntos: Gimnasia de Mendoza y San Telmo suman 59 puntos, Deportivo Madryn y Aldosivi, 60 y Nueva Chicago ostenta 62 puntos.

Por su parte, habrá un reducido para definir el segundo ascenso a la Primera División, que será jugado por el perdedor de la final por el primer ascenso y 14 equipos que saldrán de los que ocupen el puesto del 2 al 8 en cada zona, los siete ganadores de esos cruces, más el perdedor de la final, jugarán los Cuartos. ¿Cuáles son los equipos que tienen más chances de conseguir el pasaje a la Liga Profesional?

¿Cuántos descensos están en juego en esta Primera Nacional?

Los descensos siempre son un tema de discusión entre los representantes de los clubes y esta temporada no será la excepción. En esta temporada, serán -por ahora- tres descensos. Los dos últimos de cada zona, más una promoción que jugarán los anteúltimos de cada zona, a partido único en terreno neutral. De todas maneras, algunos empiezan a pensar que eso no sucederá.

¿Se podrían suspender los descensos de la Primera Nacional?

No habrá descensos en Primera, y que los dos ascensos de la Primera Nacional se sumarán a los 28 equipos de la primera para conformar una categoría de 30 equipos. Si bien no figuró en la orden del día, es posible que esta decisión de la AFA desate un efecto cascada para abajo y que no sólo no haya descensos, si no que también suban los equipos que disputan la Primera Nacional a 40.

Para que esto suceda, hay que suspender los descensos y deben subir dos equipos a la Primera Nacional. ¿Cómo sería? El lugar 39 en la posible futura PN es para el ganador de una final que tiene que jugar el ganador del reducido de la B Metro vs el ganador de la revalida del Federal A. Si esta final se suspende, y ambos consiguen el ascenso, la PN alcanzaría los 40 equipos. Algo de lo que no hay antecedentes, prácticamente, en el mundo. Por ahora Patronato aguarda las noticias de los cambios y seguir entrenando para el próximo partido.