¿Pueden compartir Boca y River un mismo estadio?

Monumental tiene ya varias décadas y comenzó a debatirse si debería remodelarse o directamente realizar un estadio nuevo. La idea de un nuevo estadio para River es un tema que se viene tocando desde el año pasado. Eltiene ya varias décadas y comenzó a debatirse si debería remodelarse o directamente realizar un estadio nuevo.





Rodolfo D´Onofrio fue consultado al respecto y el directivo sorprendió con una respuesta. "River tiene que tomar en algún momento la decisión de reformar el Monumental o hacer un estadio nuevo", arrancó explicando el presidente Millonario en declaraciones con el canal CDF.





El dirigente agregó que dada la situación actual del país, "lograr encontrar inversores es complejo" para realizar un nuevo estadio. Y agregó que "es un tema que todavía se lo tenemos que llevar a los socios de River. Todavía no está terminado. Y el socio decidirá. Pero hay que llevarle todo: proyecto económico, financiero, factibilidad".





Continuando con su explicación, D´Onofrio contó que las tierras para realizar un posible nuevo estadio deben comprárselas a Nación. Y por ello, según sus palabras, le planteó al presidente de la Argentina: "¿Qué pasa si hacemos el estadio de River y Boca acá?", en referencia a esas tierras. El presidente de River agregó que Macri "no me dijo que no" aunque aclaró "no sé si los dirigentes de Boca van a aceptarlo. Creo que les va a costar más a ellos que a nosotros".