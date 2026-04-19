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Detuvieron a un chileno con pedido de captura en Paso Cerrito

Un ciudadano chileno fue arrestado en un control vial en Paso Cerrito, cerca de Chajarí, tras detectarse un pedido de captura vigente.

19 de abril 2026 · 21:40hs
Detuvieron a un chileno con pedido de captura en Paso Cerrito.

Detuvieron a un chileno con pedido de captura en Paso Cerrito.

Un ciudadano de nacionalidad chilena fue detenido este sábado en el puesto de control de Paso Cerrito, en el norte de Entre Ríos, luego de que la Policía constatara que tenía un pedido de captura vigente. El procedimiento se realizó durante un operativo de rutina sobre la ruta.

El hecho ocurrió cuando efectivos policiales que realizaban controles vehiculares detuvieron la marcha de un automóvil de alta gama que circulaba por la zona. Al momento de identificar al conductor, el hombre presentó documentación que generó sospechas entre los uniformados.

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Detuvieron a un chileno con pedido de captura en Paso Cerrito

chileno detenido chajari 1
Detuvieron a un chileno con pedido de captura en Paso Cerrito.

Detuvieron a un chileno con pedido de captura en Paso Cerrito.

Tras verificar los datos en los sistemas correspondientes, se confirmó que el individuo contaba con un pedido de captura activo, vinculado a causas por delitos económicos. Ante esta situación, fue inmediatamente demorado y puesto a disposición de la Justicia.

El operativo se llevó adelante sin incidentes y permitió la rápida intervención de las autoridades, que avanzaron con las actuaciones de rigor. En tanto, el vehículo quedó sujeto a verificación, mientras se profundiza la investigación sobre la situación del detenido y la posible utilización de documentación apócrifa.

Paso Cerrito es uno de los principales puntos de control en el norte entrerriano, por donde circula un importante flujo de vehículos, lo que lo convierte en un lugar clave para este tipo de procedimientos.

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