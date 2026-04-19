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Quini 6: un apostador ganó más de 377 millones de pesos

El Quini 6 tuvo un ganador en el Siempre Sale, que se llevó más de 377 millones de pesos. En el resto de las modalidades los pozos quedaron vacantes.

19 de abril 2026 · 21:56hs
Quini 6: un apostador ganó más de 377 millones de pesos

Quini 6: un apostador ganó más de 377 millones de pesos

El Quini 6 realizó este domingo 19 de abril el sorteo 3366 en Santa Fe, donde un apostador acertó los seis números en el Siempre Sale y se llevó más de 377 millones de pesos. En las demás modalidades, los principales premios quedaron vacantes.

Más detalles

En una nueva edición del Quini 6, la suerte llegó en la modalidad Siempre Sale, donde un apostador logró acertar los seis números y se llevó un premio de $377.636.337.

En el sorteo Tradicional del Quini 6 hubo un ganador con todos los aciertos. 

Quini 6: un apostador se hizo millonario en el sorteo Tradicional

Tres apostadores acertaron en La Segunda  del Quini 6 y se hicieron millonarios. 

Quini 6: tres apostadores acertaron en La Segunda y se hicieron millonarios

En el sorteo Tradicional, los números fueron 05 - 06 - 32 - 33 - 35 - 38, pero no hubo ganadores con seis aciertos, por lo que el pozo de $780.000.000 quedó vacante. Sin embargo, 18 apostadores acertaron cinco números y cada uno se llevó $2.337.463,50, mientras que 1.132 personas lograron cuatro aciertos.

Por su parte, en La Segunda salieron el 04 - 10 - 16 - 27 - 40 - 41, también sin ganadores en la categoría mayor. En este caso, 31 apostadores acertaron cinco números y obtuvieron $1.357.236,87 cada uno.

Quini 6: un apostador ganó más de 377 millones de pesos

Quini 6
Quini 6: un apostador ganó más de 377 millones de pesos

Quini 6: un apostador ganó más de 377 millones de pesos

En tanto, la modalidad Revancha, con los números 02 - 07 - 16 - 29 - 38 - 45, tampoco registró ganadores en los seis aciertos, dejando vacante un pozo superior a los $2.408 millones.

Finalmente, en el Siempre Sale, los números fueron 07 - 11 - 12 - 26 - 30 - 36, donde se registró un único ganador que se llevó el millonario premio.

Además, el Pozo Extra, estimado en $55 millones, se repartió entre 984 apostadores que obtuvieron seis aciertos considerando los tres primeros sorteos, con un premio individual de $157.520,33.

Tras este resultado, el Quini 6 volverá a captar la atención de miles de jugadores en todo el país, con nuevos pozos acumulados que prometen cifras millonarias en el próximo sorteo.

Quini 6 apostador millones Sorteo
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