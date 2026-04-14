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River Plate busca talentos en Entre Ríos y realizará una jornada de captación en Colonia Avellaneda

El evento se desarrollará el próximo 22 de este mes en la sede de la Escuela Oficial de River en Paraná, ubicada en el Complejo Leguan, sobre Ruta 12 y Patat.

14 de abril 2026 · 18:59hs
El complejo ubicado por la ruta 12 es de la gente de River en Paraná.

El complejo ubicado por la ruta 12 es de la gente de River en Paraná.

El semillero de Club Atlético River Plate vuelve a extender sus redes en el interior del país y esta vez pone el foco en la provincia de Entre Ríos. En articulación con su escuela oficial en la capital provincial, la institución Millonaria llevará adelante una jornada especial de captación de futbolistas juveniles, destinada a detectar y proyectar nuevas promesas.

El evento se desarrollará el próximo 22 de este mes en la sede de la Escuela Oficial de River en Paraná, ubicada en el Complejo Leguan, sobre Ruta 12 y Patat, en Colonia Avellaneda. La actividad estará dirigida a jugadores que ya integran la institución local y de otras entidades, comprendidos entre las categorías 2011 y 2019.

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La jornada contará con la presencia de profesionales del área de captación de River, quienes tendrán la tarea de observar, evaluar y seleccionar a los futbolistas con mayor proyección. El objetivo es claro: brindarles la posibilidad de incorporarse a las divisiones inferiores del club, uno de los más prestigiosos en la formación de talentos a nivel nacional e internacional.

Además, participarán entrenadores y coordinadores de la escuela oficial, quienes vienen trabajando de manera sostenida en la formación deportiva y humana de niños y jóvenes de la región. Esta sinergia entre el club y su sede en Paraná refuerza el vínculo con el territorio y potencia las oportunidades para los futbolistas locales.

La iniciativa se enmarca dentro de una política más amplia de Club Atlético River Plate orientada a federalizar la búsqueda de talentos y consolidar su estructura formativa en distintos puntos del país.

En este sentido, la escuela oficial en Paraná se ha transformado en un espacio clave para el desarrollo del fútbol infantil y juvenil.

Este tipo de eventos no solo permiten detectar futuras figuras, sino que también generan entusiasmo en la comunidad, fortalecen el sentido de pertenencia y promueven valores asociados al deporte, como el compromiso, el trabajo en equipo y la disciplina.

Según la información oficial difundida por la organización, el evento será exclusivo para alumnos de la Escuela Oficial River Plate Paraná y de otras entidades y contará con la coordinación de Agustín Tentor, referente del proyecto en la ciudad.

La actividad se llevará a cabo en el Complejo Leguan, un espacio que será escenario de una jornada cargada de expectativas, donde cada entrenamiento y cada movimiento en cancha puede significar una oportunidad concreta de dar el salto al fútbol de alto rendimiento.

Desde la organización informaron que, por tratarse de una actividad destinada a jugadores de la institución, no habrá inscripción abierta al público general. Sin embargo, quienes deseen obtener más información pueden comunicarse con la Escuela Oficial de River en Paraná a través de los siguientes canales: Teléfono: 343 454 1120. Correo electrónico: [email protected].

La llegada de River para los chicos

La llegada de River a la provincia con este tipo de propuestas reafirma el potencial futbolístico de Entre Ríos y abre una puerta concreta para que jóvenes talentos puedan dar el salto hacia el alto rendimiento. Una jornada que, sin dudas, estará cargada de ilusión y sueños por cumplir.

La iniciativa genera expectativa para los chicos de la región que buscarán la chance de estar seleccionados o vistos por una de las principales entidades a nivel nacional y Sudamérica. Será una linda jornada en Colonia Avellaneda.

River Colonia Avellaneda Colonia Avellaneda
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