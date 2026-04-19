Por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, Boca derrota a River 1-0 en un Monumental repleto de hinchas Millonarios. Gol de Leandro Paredes.

En una tarde cargada de tensión, historia y clima de final, River Plate y Boca Juniors protagonizaron un nuevo Superclásico en el estadio Monumental, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, y fue el conjunto visitante el que terminó imponiéndose 1-0 en un partido cerrado, intenso y de detalles mínimos.

Boca se quedó con la victoria tras golpear en momentos clave y sostener la ventaja con orden y eficacia, en un duelo que tuvo más lucha que juego, pero que volvió a confirmar por qué este enfrentamiento es uno de los más convocantes del mundo .

Desde el inicio, el encuentro se jugó con dientes apretados. River intentó asumir el protagonismo empujado por su gente, con una presión alta y mayor tenencia, mientras que Boca se plantó con un esquema compacto, priorizando el orden defensivo y las salidas rápidas.

El primer tiempo fue parejo, con pocas situaciones claras. La pelota circuló más por la mitad de la cancha que en las áreas, en un desarrollo friccionado, con interrupciones constantes y mucha disputa física. En ese contexto, el equipo local insinuó algo más desde la posesión, pero sin profundidad, mientras que la visita se mostró paciente, esperando su momento.

Con gol de Paredes, Boca derrotó a River en el Monumental

Boca river 2 Con gol de Paredes, Boca derrotó a River en el Monumental

Ese momento llegó en el cierre de la primera mitad. Cuando el empate parecía sellado, una acción dentro del área derivó en penal para Boca. Leandro Paredes tomó la responsabilidad y, con ejecución firme, marcó el 1 a 0 en tiempo de descuento, un golpe psicológico clave justo antes del entretiempo .

En el complemento, River salió decidido a revertir la historia. Adelantó líneas, buscó amplitud y trató de generar peligro, pero se encontró con un Boca sólido, que cerró espacios y defendió con inteligencia cada intento rival.

El trámite se hizo más abierto, pero también más tenso. El local empujó con más ímpetu que claridad, mientras que el conjunto xeneize encontró espacios para lastimar de contraataque. En ese ida y vuelta, Boca volvió a ser efectivo en los momentos determinantes y terminó de inclinar la balanza a su favor.

La recta final mostró a River volcado en ataque, pero sin precisión en los últimos metros. Boca, en cambio, sostuvo la diferencia con oficio, manejó los tiempos y jugó con la desesperación rival.

Así, el equipo visitante se quedó con un triunfo de peso en el Monumental, en un Superclásico que tuvo intensidad, tensión y un desarrollo cambiante, pero que se definió por eficacia y oportunismo.

En un partido de detalles, Boca supo cuándo golpear y cómo resistir. River, en cambio, no encontró respuestas en los momentos clave y terminó pagando caro su falta de profundidad.

El Superclásico volvió a entregar un capítulo caliente, con un ganador que festejó en terreno ajeno y un local que se fue con la obligación de replantearse de cara a lo que viene.

Formaciones confirmadas

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Juan Cruz Meza, Tomás Galván, Kendry Páez; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Leandro Paredes; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

TV de River Plate vs. Boca Juniors

ESPN Premium y TNT Sports.