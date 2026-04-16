Cómo está el césped del Estadio Monumental antes del Superclásico

A días del partido entre River y Boca, el estado del campo de juego del Estadio Monumental deja muchas dudas.

La gran cantidad de recitales en tan poco tiempo hizo estragos en el césped del Estadio Monumental y lo dejó en un lamentable estado a pocos días del Superclásico entre River y Boca por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Los tres días de Bad Bunny a mediados de febrero, el 13, 14 y 15, y la última presentación de AC/DC dejaron muy deteriorado el césped y el verde sufrió los estragos de la cantidad de gente que asistió en ambas oportunidades.

El césped del Monumental mejoró un poco en comparación a partidos anteriores, pero todavía está lejos de su mejor versión, algo que se notó en el partido contra Carabobo, donde la pelota no rodaba de manera pareja.

En River confían en que para el Superclásico con Boca va a estar en mejores condiciones, aunque el tiempo apremia y trabajan a contrarreloj.

¿Qué pasó con el césped del Estadio Monumental?

AC/DC realizó tres recitales en Núñez: el lunes 23, el viernes 27 y el martes 31 de marzo. En medio de estas tres funciones, la dirigencia del Millonario decidió adelantar los trabajos de mantenimiento e iniciar la transición hacia el césped de invierno, tal como se informó desde el club. Y aunque en ese momento se aseguró que estaría recuperado para la segunda fecha de la Copa Sudamericana y, sobre todo, para el encuentro del domingo, eso no sucedió.

La parte más afectada de la cancha es la cercana a la tribuna Centenario, justamente donde estaba el escenario en el que tocó la banda de hard rock británico/australiana. Las dudas están en el tamaño y el peso de las estructuras utilizadas durante los shows, que permanecieron instaladas durante más de una semana y, como evidenciaron las imágenes, afectaron severamente el estado del campo.

Sumado eso a las grúas para armar y desarmar (cuya dimensión también pudo haber sido influyente) y los trabajos para pasar al césped raigrás perenne de la temporada invernal, el trajín que sufrió el pasto del Monumental lo dejó mucho peor de lo esperado. Y ante la inminencia del partido más importante del semestre, es una muy mala noticia.