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Entre Ríos está otra vez bajo un alerta amarilla por tormentas

El SMN activó una alerta amarilla para Entre Ríos ante el avance de un frente de tormentas que comenzará a sentirse con fuerza desde la madrugada del lunes.

18 de abril 2026 · 22:38hs
Entre Ríos está otra vez bajo un alerta amarillo por tormentas.

Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

Entre Ríos está otra vez bajo un alerta amarillo por tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una alerta amarilla para Entre Ríos ante el avance de un frente de tormentas que comenzará a sentirse con fuerza a partir de la madrugada del lunes. Afectará a diez departamentos, trayendo consigo lluvias intensas, actividad eléctrica y la probabilidad de caída de granizo.

Zonas afectadas y alcance del fenómeno en Entre Ríos

El área de cobertura es amplia y abarca gran parte del territorio entrerriano. Los departamentos bajo alerta son:

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Las autoridades explicaron cómo se trata el tema en Entre Ríos.

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  • Zona Centro y Oeste: Paraná, Diamante, Villaguay y Nogoyá.

  • Zona Norte: La Paz, Feliciano y Federal.

  • Zona Noreste: Concordia, San Salvador y Federación.

Según el organismo oficial, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 mm, aunque estas cifras podrían ser superadas en áreas puntuales. Además, el sistema vendrá acompañado de ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h.

Riesgos e impactos previstos

Las autoridades advierten que el principal peligro radica en las lluvias intensas en periodos cortos, lo que podría derivar en anegamientos urbanos y una notable reducción de la visibilidad en rutas provinciales y nacionales.

Para el sector agropecuario, la preocupación se centra en la posible caída de granizo, un factor que podría comprometer seriamente los cultivos en etapas críticas de desarrollo. Asimismo, la saturación previa de los suelos en zonas rurales aumenta el riesgo de complicaciones logísticas en caminos secundarios.

Recomendaciones de seguridad

Ante la vigencia de la alerta, se sugiere a la población:

  • Evitar la circulación innecesaria por calles inundadas o zonas bajas.

  • Asegurar objetos en balcones o patios que puedan ser desplazados por el viento.

  • Mantenerse alejados de torres, postes de luz y árboles.

  • Desconectar aparatos eléctricos ante la presencia de actividad eléctrica frecuente.

Entre Ríos SMN Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
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