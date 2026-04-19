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Chajarí: identificaron a dos alumnas por amenazas de tiroteo

Los mensajes fueron detectados en baños de establecimientos secundarios de Chajarí y derivaron en la intervención tanto policial como judicial.

19 de abril 2026 · 10:47hs
Ambas alumnas de Chajarí reconocieron haber realizado el mensaje en presencia de sus padres

Ambas alumnas de Chajarí reconocieron haber realizado el mensaje en presencia de sus padres, señalando que se trataba de un reto viral difundido en la red social TikTok. 

Dos episodios vinculados a amenazas de tiroteo en escuelas secundarias de Chajarí encendieron la alerta en las últimas horas, motivando un refuerzo de la presencia policial en los establecimientos educativos.

El primero de los casos se registró el lunes, alrededor de las 13:30 horas, cuando la rectora de una institución denunció que personal de ordenanza halló un escrito en el baño masculino con la frase “EL MARTES TIROTEO”.

Mauricio Maschio, pasado a disponibilidad tras la muerte de una joven policía, negó maltrato laboral y contó que se puso a disposición de la investigación.

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Ante esta situación, y siguiendo los protocolos dispuestos por la Jefatura de Policía de Entre Ríos, se dispuso la intensificación de la vigilancia en el establecimiento, especialmente en los horarios de ingreso y egreso de los alumnos, con la asignación de un efectivo de Minoridad y recorridas periódicas.

En tanto, el viernes 17 de abril se registró un segundo hecho, cuando directivos de otra escuela secundaria constataron la aparición de dos mensajes en los baños, uno en el sector masculino y otro en el femenino, que advertían: “TIROTEO 20/04/26 16:00 YA ESTÁN AVISADOS”.

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A partir de esta situación, integrantes de la institución lograron identificar a las autoras de uno de los escritos, tratándose de dos alumnas de 1° y 2° año.

Amenazas de Tiroteos en escuelas Tik Tok desafío viral

Según se informó, ambas reconocieron haber realizado el mensaje en presencia de sus padres, señalando que se trataba de un reto viral difundido en la red social TikTok.

Tras lo ocurrido, se dio intervención a la Fiscalía local, así como también a la Brigada de Investigaciones, Policía Científica y la Sección Asuntos Judiciales. Además, se reforzó la presencia policial en el establecimiento como medida preventiva ante este tipo de situaciones, publica Tal Cual Chajarí.

Ambos hechos son investigados en el marco de las actuaciones correspondientes, mientras se mantienen las medidas de seguridad en las instituciones educativas involucradas.

Chajarí alumnas amenazas tiroteo
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