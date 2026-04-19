La segunda fecha de la Liga Paranaense fue accidentada

El partido de Los Toritos y San Benito fue suspendido por lesión de un jugador local. El resto de la jornada de la Liga Paranaense se desarrolló con normalidad.

Atlético Paraná no le tuvo piedad a Argentino Juniors en la segunda de la Liga Paranaense.

Hubo actividad en el fútbol doméstico. Se disputó la segunda fecha del campeonato de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) . Los hechos destacados de la jornada fueron las victorias en el clásico de Neuquén y la goleada de Atlético Paraná.

En el derbi de la zona sur de la capital entrerriana, el Pingüino goleó 3 a 0 a Palermo; mientras que el Gato no tuvo piedad para aplastar a domicilio a Argentino Juniors goleándolo 9 a 1.

Se juega la segunda fecha de la Liga Paranaense

La sorpresa del comienzo del campeonato es el recientemente afiliado Club VF, que logró su segundo triunfo consecutivo tras imponerse sobre Oro Verde. Además, Camioneros logró un importante triunfo como visitante sobre Peñarol, mientras que Belgrano no tuvo inconvenientes para superar a Ciclón del Sur.

Universitario derrotó como visitante a Formación Independiente, Sportivo Urquiza también ganó fuera de casa ante Don Bosco y Patronato e Instituto protagonizaron un duelo sin emociones.

La nota negativa de la jornada se produjo en barrio San Roque, donde el encuentro entre Los Toritos y San Benito fue suspendido cuando igualaban 0-0, tras una jugada desafortunada en el cierre del primer tiempo.

Maximiliano López, jugador del dueño de casa, sufrió una grave lesión de tibia y peroné, generando un momento de gran impacto dentro y fuera de la cancha. Un hecho lamentable que entristeció la jornada futbolera.

La decisión fue tomada por el árbitro Fabricio Vargas, quien, tras dialogar con ambos planteles y sus respectivos capitanes, determinó la suspensión del encuentro.

Resultados de la Liga Paranaense

Club VF 2-Oro Verde 1, Neuquén 3-Palermo 0, Don Bosco 1-Sportivo Urquiza 2, Patronato 0-Instituto 0, Belgrano 4-Ciclón del Sur 1, Los Toritos 0-San Benito 0, Peñarol 0-Camioneros 2, Formación Independiente 0-Universitario 2 y Argentino Juniors 1-Atlético Paraná 9.

Las posiciones son Atlético Paraná, Neuquén, Club VF, Universitario 6 puntos; Belgrano, Patronato, Camioneros 4; Oro Verde, Don Bosco, Sportivo Urquiza 3; San Benito*, Los Toritos *, Instituto 1; Ciclón del Sur, Palermo, Ciclón del Sur, Peñarol y Argentino Juniors 0. * Tienen un partido suspendido.

La tercera fecha será: Atlético Paraná vs Club VF, Universitario vs Argentino Jrs, Camioneros vs Independiente, San Benito vs Peñarol, Ciclón del Sur vs Los Toritos, Instituto vs Belgrano, Sp. Urquiza vs Patronato, Palermo vs Don Bosco y Oro Verde vs Atl. Neuquén.

El Femenino de la LPF

También se jugó la segunda fecha del torneo femenino de la LPF. San Benito se quedó con la victoria por 3 a 1 frente a Atlético Neuquén, San Benito Paraná aplastó 12 a 0 Camioneros, Club VF y Oro Verde no se sacaron ventajas e igualaron 1 a 1; y el clásico más añejo del fútbol local, Atlético Paraná goleó 4 a 0 a Belgrano. Libre quedó Arenas FC.

Las posiciones: San Benito Paraná y San Benito 6; Atlético Paraná y Club VF 4; Neuquén 3; Oro Verde 1; Belgrano, Arenas FC y Camioneros 0.