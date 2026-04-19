Senado: impulsan Programa Integral de Salud Psicosocial en Entre Ríos

Se propone crear equipos interdisciplinarios para intervenir en forma directa en instituciones educativas y diversos territorios municipales ante problemas de salud mental de la población.

Se propone crear equipos interdisciplinarios para intervenir en forma directa en instituciones educativas y diversos territorios municipales ante problemas de salud mental de la población.

Se propone crear equipos interdisciplinarios para intervenir en forma directa en instituciones educativas y diversos territorios municipales ante problemas de salud mental de la población.

Se propone crear equipos interdisciplinarios para intervenir en forma directa en instituciones educativas y diversos territorios municipales ante problemas de salud mental de la población.

Se propone crear equipos interdisciplinarios para intervenir en forma directa en instituciones educativas y diversos territorios municipales ante problemas de salud mental de la población.

Un nuevo proyecto legislativo ingresado al Senado de Entre Ríos busca establecer un marco integral de políticas públicas diseñado para fortalecer la salud psicosocial de sus ciudadanos. La iniciativa propone la creación de equipos interdisciplinarios que realizarán intervenciones directas tanto en instituciones educativas como en diversos territorios municipales.

La propuesta surge en un contexto de preocupación por los indicadores de salud mental en la provincia, sumándose a antecedentes legislativos que incluso han solicitado declarar la emergencia sanitaria en salud mental .

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El texto pertence al senador Juan Pablo Cosso, del bloque "Más para Entre Ríos" y prioriza la capacitación de sectores clave, incluyendo al personal de salud, educación y seguridad, con el fin de mejorar la detección temprana de situaciones de riesgo. Además, se contempla la implementación de campañas de concientización digital y jornadas escolares obligatorias dedicadas al bienestar emocional. Para garantizar su efectividad, el plan fomenta la colaboración estratégica entre ministerios, universidades regionales y organizaciones civiles especializadas. En última instancia, esta medida responde a la urgente necesidad de abordar la emergencia en salud mental que afecta actualmente a la región.

Los detalles

Se trata de un conjunto de políticas públicas destinadas al apoyo y contención de la salud psicosocial en todo el territorio provincial. La iniciativa, que tomó estado parlamentario recientemente, busca abordar la problemática con un enfoque de derechos humanos y arraigo territorial, en consonancia con las leyes de salud mental nacional y provincial.

De acuerdo al proyecto (Expediente 15.673), los ministerios de Salud y de Desarrollo Humano serán los responsables de conformar equipos interdisciplinarios especializados. Estos grupos tendrán la tarea de realizar instancias de sensibilización periódicas en escuelas primarias y secundarias, además de ejecutar abordajes territoriales en municipios y comunas para fortalecer la respuesta local ante problemáticas psicosociales.

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Impacto en educación y seguridad

La normativa en debate propone cambios en el ámbito educativo al instruir al Consejo General de Educación (CGE) a incluir una jornada obligatoria en el Calendario Escolar dedicada al cuidado de la salud psicosocial en todos los niveles. Asimismo, se establece como prioridad la capacitación del personal de salud, educación y de la Policía de Entre Ríos, brindándoles herramientas para la detección temprana y el abordaje de situaciones de riesgo que puedan vulnerar la integridad de los ciudadanos.

Para garantizar la eficacia de las acciones, el proyecto contempla la articulación con la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y diversas organizaciones sociales con trayectoria acreditada en la materia.

Finalmente, prevé el lanzamiento de una campaña anual de concientización digital que informe a la población sobre los mecanismos de asistencia y derivación vigentes en el sistema de salud provincial.

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El rol del CGE

El Consejo General de Eduación dispondrá de una jornada obligatoria dedicada específicamente al cuidado de la salud psicosocial, cuyos puntos claves serán:

Alcance total en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Provincial.

del Sistema Educativo Provincial. Realización de instancias periódicas de sensibilización en establecimientos de nivel primario y secundario, las cuales estarán a cargo de equipos interdisciplinarios especializados.

en establecimientos de nivel primario y secundario, las cuales estarán a cargo de equipos interdisciplinarios especializados. Capacitación docente: El personal del sistema educativo es considerado destinatario prioritario de capacitaciones para obtener herramientas de detección temprana y abordaje de situaciones de riesgo que afecten la integridad psicosocial

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El rol de la Policía

Policía de Entre Ríos tiene un rol específico como destinataria prioritaria de las acciones previstas en el proyecto de ley. Su participación se centrará en los siguientes puntos:

Capacitación especializada: El personal policial recibirá formación orientada a adquirir herramientas de detección temprana .

El personal policial recibirá formación orientada a adquirir herramientas de . Abordaje de situaciones de riesgo: La capacitación también busca brindarles métodos para intervenir en situaciones que puedan vulnerar su integridad psicosocial.

Esta formación se suma a la que también recibirá el personal de los sistemas de salud y educación provincial, con el fin de fortalecer la respuesta institucional ante problemáticas de salud mental en el territorio.

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La campaña anual de concientización digital

Se realizará a través de plataformas digitales, dirigida a la población general, debe incluir como contenido mínimo los Mecanismos de asistencia y derivación psicosocial vigentes tanto en el ámbito del Sistema de Salud Provincial como en los Municipios y Comunas.