Rescataron a dos pescadores tras hundirse su embarcación en el río Paraná

Prefectura Naval rescató a dos pescadores en Santa Elena tras el hundimiento de su embarcación por ingreso de agua en el río Paraná.

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina en Santa Elena, en el departamento La Paz, rescataron a dos pescadores que navegaban en una embarcación que se hundió, este domingo en aguas del río Paraná.

Se trata de dos hombres de 42 y 34 años que se encuentran en buen estado de salud. Según se informó desde Prefectura, "la embarcación sufrió un ingreso de agua que provocó su hundimiento".

La emergencia se inició cuando una persona se presentó en la dependencia local para dar aviso de que dos hombres se encontraban a la deriva, a la altura del kilómetro 738 del río Paraná, consignó La Sexta.

De inmediato, personal de la fuerza se dirigió al lugar a bordo de una moto de agua y logró rescatar a los tripulantes. Una vez en la costa, los hombres indicaron que la embarcación en la que navegaban había sufrido un ingreso de agua en la zona del motor, lo que provocó que se diera vuelta campana y se hundiera.