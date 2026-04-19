Uno Entre Rios | Policiales | pescadores

Rescataron a dos pescadores tras hundirse su embarcación en el río Paraná

Prefectura Naval rescató a dos pescadores en Santa Elena tras el hundimiento de su embarcación por ingreso de agua en el río Paraná.

19 de abril 2026 · 18:47hs
Rescataron a dos pescadores tras hundirse su embarcación en el río Paraná

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina en Santa Elena, en el departamento La Paz, rescataron a dos pescadores que navegaban en una embarcación que se hundió, este domingo en aguas del río Paraná.

Se trata de dos hombres de 42 y 34 años que se encuentran en buen estado de salud. Según se informó desde Prefectura, "la embarcación sufrió un ingreso de agua que provocó su hundimiento".

parana: un conductor alcoholizado choco contra un semaforo y retuvieron su auto

Paraná: un conductor alcoholizado chocó contra un semáforo y retuvieron su auto

operativo federal expuso circuito ilegal de fentanilo y propofol con origen en entre rios

Operativo federal expuso circuito ilegal de fentanilo y propofol con origen en Entre Ríos

LEER MÁS: Paraná: un conductor alcoholizado chocó contra un semáforo y retuvieron su auto

La emergencia se inició cuando una persona se presentó en la dependencia local para dar aviso de que dos hombres se encontraban a la deriva, a la altura del kilómetro 738 del río Paraná, consignó La Sexta.

De inmediato, personal de la fuerza se dirigió al lugar a bordo de una moto de agua y logró rescatar a los tripulantes. Una vez en la costa, los hombres indicaron que la embarcación en la que navegaban había sufrido un ingreso de agua en la zona del motor, lo que provocó que se diera vuelta campana y se hundiera.

pescadores Paraná Río
Noticias relacionadas
Ambas alumnas de Chajarí reconocieron haber realizado el mensaje en presencia de sus padres, señalando que se trataba de un reto viral difundido en la red social TikTok. 

Chajarí: identificaron a dos alumnas por amenazas de tiroteo

Según los primeros datos, el hombre se disparó con una arma 9 milímetros, delante de varios testigos en la casa de su expareja..

Paraná: investigan la muerte de un hombre en Villa 351

La Justicia Federal declaró inadmisible el recurso de casación de un hombre que va a juicio este mes por el delito de trata de personas agravado.

Revés para acusado de trata con fines de explotación sexual en Entre Ríos

Los ladrillos cayeron en la vereda en pleno centro de Gualeguay.

En pleno centro de Gualeguay, se cayó la mampostería de dos comercios

Ver comentarios

Lo último

Rescataron a dos pescadores tras hundirse su embarcación en el río Paraná

Rescataron a dos pescadores tras hundirse su embarcación en el río Paraná

Paraná: un conductor alcoholizado chocó contra un semáforo y retuvieron su auto

Paraná: un conductor alcoholizado chocó contra un semáforo y retuvieron su auto

Comenzó el segundo tiempo: Boca gana 1 a 0 a River en el Monumental

Comenzó el segundo tiempo: Boca gana 1 a 0 a River en el Monumental

Ultimo Momento
Rescataron a dos pescadores tras hundirse su embarcación en el río Paraná

Rescataron a dos pescadores tras hundirse su embarcación en el río Paraná

Paraná: un conductor alcoholizado chocó contra un semáforo y retuvieron su auto

Paraná: un conductor alcoholizado chocó contra un semáforo y retuvieron su auto

Comenzó el segundo tiempo: Boca gana 1 a 0 a River en el Monumental

Comenzó el segundo tiempo: Boca gana 1 a 0 a River en el Monumental

Santiago Mangoni dominó en Concepción del Uruguay y ganó la 4ª fecha del Turismo Carretera

Santiago Mangoni dominó en Concepción del Uruguay y ganó la 4ª fecha del Turismo Carretera

Operativo federal expuso circuito ilegal de fentanilo y propofol con origen en Entre Ríos

Operativo federal expuso circuito ilegal de fentanilo y propofol con origen en Entre Ríos

Policiales
Rescataron a dos pescadores tras hundirse su embarcación en el río Paraná

Rescataron a dos pescadores tras hundirse su embarcación en el río Paraná

Paraná: un conductor alcoholizado chocó contra un semáforo y retuvieron su auto

Paraná: un conductor alcoholizado chocó contra un semáforo y retuvieron su auto

Operativo federal expuso circuito ilegal de fentanilo y propofol con origen en Entre Ríos

Operativo federal expuso circuito ilegal de fentanilo y propofol con origen en Entre Ríos

Chajarí: identificaron a dos alumnas por amenazas de tiroteo

Chajarí: identificaron a dos alumnas por amenazas de tiroteo

Paraná: investigan la muerte de un hombre en Villa 351

Paraná: investigan la muerte de un hombre en Villa 351

Ovación
Comenzó el segundo tiempo: Boca gana 1 a 0 a River en el Monumental

Comenzó el segundo tiempo: Boca gana 1 a 0 a River en el Monumental

Santiago Mangoni dominó en Concepción del Uruguay y ganó la 4ª fecha del Turismo Carretera

Santiago Mangoni dominó en Concepción del Uruguay y ganó la 4ª fecha del Turismo Carretera

Un accidente en el Rally Sudamericano dejó un fallecido y tres heridos en Córdoba

Un accidente en el Rally Sudamericano dejó un fallecido y tres heridos en Córdoba

Se juega la segunda fecha de la Liga Paranaense

Se juega la segunda fecha de la Liga Paranaense

Púgiles paranaenses se presentaron en Colón de Santa Fe

Púgiles paranaenses se presentaron en Colón de Santa Fe

La provincia
Alessandra Waitomo presentó su nueva novela en el Museo Casa de Gobierno

Alessandra Waitomo presentó su nueva novela en el Museo Casa de Gobierno

Impulsan la creación de un Programa Integral de Salud Psicosocial en Entre Ríos

Impulsan la creación de un Programa Integral de Salud Psicosocial en Entre Ríos

Un proyecto invita a escuelas técnicas a ser aliadas clave de la salud pública

Un proyecto invita a escuelas técnicas a ser aliadas clave de la salud pública

Entre Ríos está otra vez bajo un alerta amarilla por tormentas

Entre Ríos está otra vez bajo un alerta amarilla por tormentas

Concejales justicialistas debatieron en Concordia una agenda común frente a la crisis

Concejales justicialistas debatieron en Concordia una agenda común frente a la crisis

Dejanos tu comentario