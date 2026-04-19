Caballú de La Paz es el primer campeón de la Copa Federación

Caballú conquistó el certamen organizado por la Federación Entrerriana de Fútbol tras imponerse en la serie final sobre Defensores de Barrio Nébel de Concordia.

Caballú de La Paz se trajo el trofeo desde la Capital del Citrus.

Caballú de La Paz se quedó con el título de la Copa Federación, el segundo torneo de la temporada organizada por la Federación Entrerriana de Fútbol (FEF), tras igualar 1 a 1 como visitante ante Defensores de Barrio Nébel de Concordia en el partido revancha de la serie final.

Con la igualdad lograda, el equipo dirigido por Silvio Sánchez cerró un global favorable de 4 a 1, luego de haberse impuesto 3 a 0 en el juego de ida, disputado el pasado domingo.

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Sobre el cierre del primer tiempo, y tras una triangulación por la derecha del ataque, Tomás Cáceres sacó un remate desde el borde del área, que se coló lejos del alcance de Pablo Garcetti. De esta manera, el conjunto concordiense se ponía 1 a 0 y se iba al descanso con las ilusiones renovadas.

Sin embargo, ni bien iniciado el complemento, Ignacio Medina devolvió gentilezas y, desde casi idéntico lugar, igualó las acciones con un gol que pondría cifras definitivas al marcador.

Un par de minutos después, el gualeguaychense Edgardo teles Triunfo le mostró la segunda amarilla, y en consecuencia la tarjeta roja, a Sebastián Benítez, por lo que el conjunto visitante disputó gran parte del segundo tiempo con un hombre menos.

Defensores de Nébel no supo sacar provecho de esta superioridad numérica y el encuentro se fue cerrando con una diferencia que, a medida que pasaban los minutos, iba sentenciando la historia.

Los premios que se llevó Caballú

De esta manera, Caballú, que en el año 2019 supo ser subcampeón de la Copa Entre Ríos, se quedó con el título de esta primera edición de la Copa Federación, sumando así un nuevo trofeo a sus vitrinas.

Con la corona lograda en la tarde de este domingo, la entidad del Barrio Estación se suma a la lista de equipos paceños que lograron levantar copas provinciales, tales los casos de Cicles Club, Independiente y Sol Naciente.

Además de la corona de rango provincial, el equipo del norte entrerriano también se ganó el derecho de participar en la próxima edición del Torneo Regional Amateur, que organiza el Consejo Federal del Fútbol Argentino.

La jornada del domingo contó con la presencia del presidente de la Federación Entrerriana de Fútbol, Nelson Casis, quien estuvo acompañado de otros dirigentes del ente que regula el fútbol provincial, como Federico Almada, Daniel Odiard, Luis Cogorno, Juan Laborde y Mariano Verbabuede.

Además, César Bonfatti, presidente de la Liga Paceña, también se llegó hasta Concordia para acompañar al equipo que representaba a la entidad que preside.

Todos ellos fueron parte de la ceremonia de premiación que, además de las correspondientes coipas y medallas, entregó un premio en efectivo de $ 5.000.000 para el campeón y otros $ 3.000.000 para el subcampeón.